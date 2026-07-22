Ozzy Osbourne: Las severas crisis de depresión y aislamiento que superó

La vida de Ozzy Osbourne enfrentó constantes batallas contra severas crisis de aislamiento y depresión profunda. El icónico Príncipe de las Tinieblas sufrió estos episodios a causa de dos eventos determinantes: su doloroso despido de la banda Black Sabbath en 1979 y el declive físico provocado por múltiples accidentes y la enfermedad de Parkinson.

El vocalista británico lidió permanentemente con el deterioro de su salud mental y la pérdida gradual de su movilidad. El peso del encierro físico mermó su estado de ánimo durante décadas. A pesar de la fama mundial, la estrella de rock experimentó momentos de oscuridad absoluta que amenazaron con destruir su existencia y su legado musical.

Ozzy Osbourne en una alfombra roja. REUTERS

El declive emocional inició formalmente la mañana del 27 de abril de 1979. Los integrantes de Black Sabbath expulsaron al cantante de la agrupación debido a sus incontrolables adicciones a diversas sustancias. Esta dura decisión desencadenó uno de los periodos más oscuros y destructivos en la vida del intérprete.

Convencido del final definitivo de su carrera, el artista se recluyó en una habitación del hotel Le Parc en West Hollywood. Allí pasó tres meses continuos en encierro absoluto. Consumió enormes cantidades de drogas y alcohol durante semanas en la penumbra total para evadir su dura realidad profesional.

El rescate llegó a través de Sharon Arden, quien más tarde asumió el rol de su mánager y esposa bajo el nombre de Sharon Osbourne. Ella lo sacó de aquella habitación, lo motivó a levantarse de la cama y lo guio para lanzar una exitosa y multimillonaria trayectoria como solista a nivel mundial.

El calvario médico y la pérdida de los escenarios

La última década del cantante trajo consigo un nuevo encierro involuntario, esta vez ocasionado por el dolor crónico. Un grave accidente en cuatrimoto ocurrido en 2003 y una fuerte caída en su baño durante el año 2019 dañaron severamente su columna vertebral y su cuello.

Los médicos sometieron al artista a una agresiva cirugía para intentar corregir las lesiones. El procedimiento dejó un daño nervioso permanente que limitó drásticamente su movilidad física. A esto se sumó el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, un padecimiento neurológico degenerativo que el cantante hizo público en el año 2020.

Mural de Ozzy Osbourne en Birmingham. REUTERS

El documental íntimo titulado Ozzy: No Escape from Now exhibió la cruda realidad del músico frente a su deteriorada salud. El vocalista confesó frente a las cámaras que la obligación de cancelar sus giras internacionales lo hundió en un abismo de intensa depresión.

La simple idea de abandonar los escenarios en vivo lo obligó a depender de fuertes antidepresivos. El músico admitió abiertamente que contempló el suicidio al verse incapacitado para actuar frente a sus miles de seguidores alrededor de todo el planeta.

La ciencia explica su resistencia biológica

El abuso prolongado de sustancias tóxicas durante décadas representaba una condena de muerte segura para cualquier ser humano promedio. La comunidad científica decidió analizar a fondo el ADN del intérprete para comprender su asombrosa capacidad de supervivencia ante tantos años de excesos químicos extremos.

Los resultados de los estudios genéticos arrojaron datos sorprendentes sobre la biología del artista. Los especialistas descubrieron mutaciones únicas en su código genético, específicamente alteraciones inusuales en el gen ADH4, encargado de procesar el alcohol en el organismo.

Ozzy Osbourne durante una conferencia de prensa en Los Ángeles. REUTERS

Esta anomalía celular le otorgó una resistencia biológica completamente fuera de lo común. Su particular genética le permitió sobrevivir físicamente a múltiples crisis de salud mental e intoxicaciones que resultaban letales para el resto de la población.

El análisis médico confirmó que la resiliencia física de la leyenda del heavy metal rompió todos los moldes establecidos. El músico soportó el castigo continuo a su cuerpo durante medio siglo y logró mantener su estatus intacto como una de las figuras más imponentes en la industria del entretenimiento.