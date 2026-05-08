Karely Ruiz conecta con mujeres tras convertirse en mamá: ‘dejaron de enojarse con sus esposos’

La creadora de contenido, influencer y modelo originaria de Monterrey, Karely Ruiz, ha sabido manejar su carrera de la mano con la maternidad, un trabajo, si bien, pesado, sumamente gratificante, asegura, aunque lleno de desafíos, sobre todo en un mundo en donde todo es público y las críticas se hacen cada vez más severas.

En entrevista con Excélsior, la famosa habló sobre los retos que enfrenta como madre y todo lo que esa responsabilidad conlleva, sin dejar al lado su trabajo y las metas que tiene en su vida porque sabe que ahora todo gira en torno a su hija Madisson, nacida el 2 de febrero del 2025.

Karely Ruiz y la ‘desafiante’ maternidad

Karely Ruiz y su faceta de mamá. Especial

A los 24 años, Karely Ruiz se convirtió en madre y desde ahí empatiza con millones de mujeres que tienen este papel y que viven y hacen todo por sus hijos.

El ser mamá es pesado, pero bueno tengo ayuda, tengo una niñera que me está apoyando, obviamente mi esposo también es parte de esto, mi abuelita, mi familia, entonces gracias a Dios tengo mucha ayuda".

Madisson, asegura, fue planeada, aunque llegó con algo de anticipación porque su plan inicial era tener su primer hijo a los 35 años.

Yo quería ser mamá a los 35, pero pues sé que es un poquito más riesgoso a esa edad conocí a una persona y quise ser mamá pues a temprana edad, digo, bueno, ni tan temprano”.

En tanto, los retos verdaderos vinieron en el parto y después de él, especialmente durante la lactancia.

Duelen mucho las contracciones, yo creo que es lo más difícil, yo según aventada lo quería sin anestesia, pero ya estando ahí dije no, esto no es lo mío, pero sale el bebé y sientes un alivio. Después, yo me veía al espejo los primeros días y no me gustaba, yo creo que también fue un proceso difícil... y la lactancia, la lactancia sí duele, los primeros días duelen, aunque digan que no, sí duele, pero pues traté de darle tres meses porque por el tema de mi trabajo no me daba el tiempo, pero fue una etapa muy bonita”.

Siendo madre, 'bajo lupa'

Karely Ruiz y su faceta de mamá. Especial

Sobre las críticas, Karely señala que inicialmente le afectaba todo lo que decían. Aquellos comentarios sobre la maternidad perfecta incluso la llevaron al llanto en esa etapa tan sensible.

Me acuerdo que en el embarazo me ponía a ver TikTok y veía comentarios, decía, ‘no ya’, o mamás perfectas en redes también que decían no hagas esto, no le des esto y esto, dije ya, cada uno pues lleva la maternidad a su manera y la gente por todo critica. Yo me acuerdo que subí una vez un vídeo llorando porque me sentía mal y dije, no, ¿pero por qué? Entonces siento que la gente habla por todo, pero estoy acostumbrada”.

En tanto, asegura que ahora tiene un gran respeto por todas las mujeres que son mamás y que entregan todo por sus hijos.

La verdad, digo, mis respetos para todas las mamás porque no es fácil ser mamá, yo creo que ya tu vida cambia”.

Dos hijos más, a futuro

Karely Ruiz y su faceta de mamá. Especial

Aunque hace tiempo Karely había señalado que no quería más hijos, contó que sí quiere y no solo uno, sino dos.

Sí quiero otros dos más, pero en unos dos años, yo creo que ahorita es muy pronto, mi cuerpo todavía no se recupera, mi bebé está muy pequeña, quiero disfrutarla más porque ahorita traer otro bebé al mundo es difícil, carísimos también, entonces primero organizarme, hacer cosas, trabajo, hacer más proyectos y ya después ahora ser mamá otra vez”.

Por ahora, disfruta cada etapa de Madisson, quien está a punto de caminar.

Está a punto de caminar sus primeros pasos, me derrito, la verdad que ya está nada de caminar. La llevo a clases de estimulación, eso siento que es algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer, el estar con ella, todo lo que tenga que ver con mi bebé, es bonito”.

Suma seguidoras tras su faceta de mamá

La maternidad para Karely para nada es algo que suponga un tropiezo en su desarrollo, puesto que confesó que ya suma seguidoras mujeres por su nueva faceta de mamá.

La verdad yo batallaba mucho con conseguir público mujer, porque pues por el tema del Only y las mujeres celosas y eso, pero pues ya vieron esa faceta mía como mamá y de que yo subía cosas de cómo me fue en el parto y cómo que salí de mi zona de confort y me fue muy bien. La verdad muchas mujeres tienen ya mucha empatía conmigo. Algunas me han dicho que se enojaban porque sus esposos veían mi contenido, pero ahora dicen que ya son fans también. Entonces pues siento que soy una persona que tiene muchas facetas y está padre”.

Finalmente, Karely enfatiza que la maternidad es muy bonita, pero difícil.

Es una etapa muy bonita, difícil, no es fácil, yo creo que muchas mujeres romantizan la maternidad, pero pues es parte de. Es muy bonito el tener un hijo, creo que te cambia la manera de ver las cosas y más si estás con la persona que tú quieres, que amas, también el sentir el apoyo de tu pareja, también es muy importante, que el hombre te apoye porque es de los dos”.

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