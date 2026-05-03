Esto es lo más raro que le han pedido a Karely Ruiz en OnlyFans

Karely Ruiz no solo habló de fama, dinero y polémicas durante su entrevista con Yordi Rosado. La creadora de contenido también abrió una ventana a una parte poco conocida de su trabajo en OnlyFans: las solicitudes extrañas que recibe de sus seguidores y los límites que ha tenido que aprender a marcar dentro de una industria donde casi todo puede convertirse en petición personalizada.

La influencer regiomontana, una de las figuras mexicanas más reconocidas de la plataforma, contó que su carrera no empezó directamente en OnlyFans. Antes vendía fotografías por redes sociales, principalmente en Twitter, luego de que unas imágenes privadas fueran filtradas sin su consentimiento. Aquello, según relató, primero le causó vergüenza y tristeza, pero con el tiempo decidió convertir esa exposición en una forma de generar ingresos.

“Alguien me quemó, las filtró, entonces yo dije: ¿por qué no sacarle provecho y generar?”, recordó durante la charla con Yordi Rosado, al hablar de cómo inició su camino en el contenido para adultos.

La petición más rara que le han hecho a Karely Ruiz

En un momento de la entrevista, Yordi Rosado le preguntó qué era lo más extraño que le habían pedido dentro de OnlyFans. La respuesta tomó un tono entre risas e incredulidad, pues Karely reveló que algunas personas le han pedido contenido relacionado con gases.

La conversación surgió cuando el conductor le preguntó por el tipo de material personalizado que suelen pedirle sus seguidores. Karely explicó que hay usuarios que solicitan desde verla con cierta lencería hasta colaboraciones o dinámicas específicas. Sin embargo, también hay quienes cruzan hacia peticiones mucho más raras.

Karely y su lado más real

Entre esas solicitudes, la creadora mencionó que le han pedido vender gases en un frasco, algo que ella rechazó de inmediato. “Eso no lo voy a hacer”, dijo al contar la anécdota. También comentó que conoce a mujeres que sí han vendido ese tipo de contenido, pero dejó claro que no forma parte de lo que ella ofrece.

Después, Yordi le preguntó si también le han pedido videos haciendo del baño. Karely respondió que sí existen ese tipo de solicitudes, pero volvió a marcar distancia: “Sí, pero no, eso no, eso no lo vendo”, afirmó durante la entrevista.

Karely Ruiz también habló de los encuentros con fans

Más allá de la anécdota, la entrevista mostró cómo Karely Ruiz diferencia entre vender contenido y permitir que las personas tengan acceso a su vida privada. La influencer contó que algunos seguidores también le han pedido encuentros presenciales o relaciones sexuales, pero aseguró que siempre les deja claro que eso no está disponible.

“Sí lo piden. Obvio, o sea, sí te piden encuentros y eso, pero yo siempre les dejo claro que no”, explicó Karely.

Según dijo, hay personas que no se conforman con el contenido que ven en la plataforma y buscan verla en persona, pero ella insiste en mantener esa separación.

La creadora también detalló que algunos contenidos más exclusivos se venden aparte de la suscripción mensual. Es decir, los seguidores pagan una mensualidad para entrar a su perfil, pero pueden comprar material adicional por mensaje, dependiendo del tipo de contenido que soliciten.

El fan que se tatuó su cara

Otra de las historias que Yordi Rosado retomó fue la del fan que se tatuó el rostro de Karely Ruiz. La influencer contó que más de 80 personas participaron en una dinámica donde se tatuaron algo relacionado con ella para competir por un premio de 200 mil pesos.

Karely aseguró que el premio fue real y que ella misma investigó a la persona ganadora. También reveló que una mujer se tatuó su imagen en una nalga, mientras que la mayoría de los hombres eligieron brazos, piernas u otras partes del cuerpo.

Esa historia se conecta con otra de sus polémicas más conocidas: cuando prometió una “noche de pasión” a un fan que se tatuara su rostro. En la entrevista, la creadora aclaró que esa persona terminó siendo su esposo, con quien ahora tiene una hija.

De OnlyFans a una carrera millonaria

Karely Ruiz también habló de los ingresos que llegó a generar en sus mejores momentos. Según contó, durante sus mejores meses en OnlyFans llegó a ganar hasta cinco millones de pesos mensuales. La influencer explicó que con ese dinero compró una casa para sus papás, una camioneta y ayudó a su familia, especialmente a su hermana, quien tiene parálisis cerebral.

La regiomontana aseguró que su trabajo en la plataforma no solo fue una decisión económica, sino algo que terminó disfrutando. En la entrevista reconoció que al principio lo hizo para apoyar a su familia, pero después le tomó gusto a crear contenido, colaborar y construir una comunidad.