Karely Ruiz rompe el silencio tras el robo a su casa: “Iremos hasta las últimas consecuencias”

Karely Ruiz reapareció en redes sociales luego del robo a su casa ocurrido durante la madrugada del martes 29 de julio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La influencer confirmó que ella y su familia se encuentran bien, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y adelantó que buscará que los responsables enfrenten a la justicia.

Su mensaje llegó horas después de que se dieran a conocer los primeros detalles del asalto, en el que un grupo de hombres armados ingresó a su domicilio y se llevó dinero, joyas y aparatos electrónicos.

Karely Ruiz habló tras el robo a su casa y anunció acciones legales. IG karelyruiz

Karely Ruiz confirma que irá hasta las últimas consecuencias tras asalto a su casa

En el comunicado publicado en sus redes sociales, Karely Ruiz relató que personas ajenas a su familia irrumpieron en su vivienda y calificó lo ocurrido como uno de los momentos más difíciles que les ha tocado vivir.

Aunque reconoció que las pérdidas materiales pueden recuperarse, señaló que nadie debería pasar por una situación como la que enfrentaron durante la madrugada.

La creadora de contenido también informó que emprenderá las acciones necesarias para que el caso no quede impune y expresó su confianza en que las autoridades logren identificar a los responsables.

“Agradezco de corazón a todas las personas que nos han brindado su apoyo, sus mensajes y su preocupación en estos momentos”, escribió al final del comunicado.

La publicación rápidamente reunió miles de reacciones y comentarios. Entre ellos apareció la cantante Camy G, quien pidió investigar a quienes difundieron la ubicación del domicilio de la influencer, mientras que otros creadores de contenido le enviaron mensajes de apoyo.

Karely Ruiz responde a quienes dudan del robo

Además del impacto por el asalto, Karely Ruiz también tuvo que enfrentar una ola de comentarios que cuestionaban si el ataque realmente ocurrió.

Después de publicar su comunicado, algunos usuarios comenzaron a insinuar que todo se trataba de una estrategia para mantenerse en el centro de la conversación.

La influencer decidió responder pocas horas después mediante una historia de Instagram. Ahí rechazó las acusaciones y dejó claro que jamás utilizaría una situación que puso en riesgo a su familia para ganar popularidad.

Con un mensaje breve, pero directo, escribió: “La gente está enferma”, antes de lamentar que hubiera personas que desearan el mal a sus seres queridos o aseguraran que había inventado el robo.

Karely Ruiz negó que el asalto fuera inventado para ganar popularidad. IG karelyruiz

Los comentarios que provocaron su reacción

Las publicaciones de Karely Ruiz se llenaron de opiniones divididas. Mientras miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo, otros aseguraron que no creían en la versión de los hechos.

Algunos comentarios afirmaban que la influencer solo buscaba llamar la atención, mientras que otros la señalaron por mostrar constantemente su estilo de vida y los lujos que ha compartido en redes sociales.

También hubo usuarios que fueron más allá y plantearon teorías sin pruebas sobre cómo ocurrió el asalto, incluso sugiriendo que personas cercanas a ella podrían estar involucradas.

Las autoridades continúan investigando el robo a la casa de Karely Ruiz. IG karelyruiz

Así ocurrió el robo en la casa de Karely Ruiz

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el asalto ocurrió alrededor de las 3:45 de la madrugada en la residencia de Karely Ruiz, ubicada en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza.

Las primeras investigaciones indican que entre seis y siete hombres ingresaron al inmueble, sometieron a los habitantes de la casa y exigieron dinero y objetos de valor.

Los responsables escaparon con aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyería y varios aparatos electrónicos.

Durante el robo, Jhon Echeverry, mejor conocido como DJ John y esposo de la influencer, recibió un golpe en la cabeza cuando intentó proteger a su familia. Más tarde, el fiscal Javier Flores Saldívar confirmó que la lesión fue leve.

Las autoridades también precisaron que Karely Ruiz y su hija no sufrieron lesiones físicas.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado gritos durante la madrugada y algunos de ellos requirieron atención médica por crisis nerviosa tras lo ocurrido.