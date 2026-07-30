Muere Manolo Solo a los 62 años: quién era y qué le pasó al actor

El actor español Manolo Solo murió la madrugada de este jueves a los 62 años, informó la Academia de Cine.

La muerte de Manolo Solo pone al mundo del cine y la televisión de luto. Fue reconocido principalmente por su trabajo en producciones como ‘El laberinto del fauno’, en 2006, de Guillermo del Toro.

El fallecimiento del actor tomó por sorpresa a sus seguidores, puesto que en su última publicación en Instagram compartió la emoción por el estreno de su más reciente proyecto cinematográfico durante el Festival de Cannes.

Fue el pasado 20 de mayo cuando Manolo Solo publicó una serie de fotografías donde presentó la película ‘Aquí’, dirgida por Tiago Guedes.

En las imágenes aparece junto a integrantes del elenco y del equipo de producción, además de posar frente al Palacio de Festivales durante la alfombra rojo.

Hemos estrenado 'Aquí' de Tiago Guedes, basada en la 'trilogía de Jesús' de Coetzee, producida por Leopardo Filmes, en la sección Cannes Première de Cannes 2026 con buena parte del equipo. Y ha sido emocionante (verdaderamente emocional)”, escribió el actor español.

¿Qué le pasó al actor español?

La muerte de Manolo Solo fue confirmada este 30 de julio por la Academia de Cine de España. Posteriormente, se informó que el actor, de 62 años, murió a causa de un cáncer que mantuvo en privado durante los últimos dos años.

A pesar de la enfermedad que padecía, el actor nunca dejó de trabajar y participó en producciones como Una quinta portuguesa, la miniserie Anatomía de un instante y la película La desconocida, estrenada recientemente en Netflix.

Muere Manolo Solo, actor español. Especial

Manolo Solo enfrentó la enfermedad en silencio, dejando pendientes proyectos como la serie Las vecinas.

Entre los detalles de la muerte de Manolo Solo, medios españoles destacan que, pese al cáncer, el actor nunca dejó de actuar.

Pues durante estos dos años de los que Manolo Solo padeció de cáncer se mantuvo muy activo y participó en varias producciones importantes.

¿Quién era Manolo Solo?

Manolo Solo, cuyo nombre real era Manuel Jesús Fernández Serrano, fue uno de los actores de reparto más queridos y respetados del cine español. Nació en Algeciras, Cádiz, en 1964, aunque creció en Sevilla. Antes de dedicarse por completo a la actuación estudió Ciencias de la Educación, formó parte de varias bandas de rock y también trabajó como actor y director de doblaje.

A lo largo de más de 30 años de carrera construyó una sólida trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, convirtiéndose en un rostro habitual de las producciones españolas gracias a su talento para dar vida a personajes memorables.

Muere Manolo Solo, actor español. Especial

Participó en películas como:

El laberinto del fauno

Celda 211

La isla mínima

Biutiful

El buen patrón

Cerrar los ojos

Una quinta portuguesa

En la pantalla chica también destacó con papeles en series como El Ministerio del Tiempo, La peste, 30 monedas y Arde Madrid.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2017, cuando ganó el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por su actuación en Tarde para la ira. Además, recibió otras nominaciones por películas como B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa, consolidándose como uno de los intérpretes más reconocidos de España.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Manolo Solo también dejó huella en el mundo del doblaje. Prestó su voz a personajes muy populares, entre ellos Tao Pai Pai y el Androide 17 en algunas versiones en español de Dragon Ball, lo que le permitió conectar con una nueva generación de seguidores.

La noticia de su muerte conmociona al mundo del espectáculo en España, donde colegas, directores y admiradores lo despidieron con emotivos mensajes, recordándolo como un actor versátil, generoso y una figura imprescindible del cine español.