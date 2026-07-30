Arnold Schwarzenegger es recordado por sus interpretaciones en Terminator, Depredador y Conan el Bárbaro. Sin embargo, existe un episodio de su vida que parece sacado de una película de Hollywood, aunque ocurrió completamente fuera de los reflectores.

Mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Hawái, el actor protagonizó un rescate que dio la vuelta al mundo. Sin cámaras de cine, dobles de acción ni efectos especiales, Schwarzenegger salvó la vida de un turista al rescatarlo de un posible ahogamiento.

Arnold Schwarzenegger salvó la vida de un turista que se ahogaba durante unas vacaciones en Hawái Canva.

¿Cómo Arnold Schwarzenegger salvó la vida de un turista que se ahogaba en Hawái?

La escena ocurrió en la vida real, sin guion, cámaras ni reflectores, como los que solían acompañar las películas de acción protagonizadas por el actor. El rescate ocurrió en 2004, cuando el entonces gobernador de California ayudó a una persona que se ahogaba mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Hawái.

Arnold Schwarzenegger vacacionaba junto con su entonces esposa, Maria Shriver, y sus hijos en la isla de Maui cuando observó a un hombre que permanecía a varios cientos de metros de la orilla y tenía serias dificultades para regresar a tierra firme.

"Me di cuenta de que tenía dificultades y le pregunté qué era lo que le pasaba. Me dijo que tenía calambres en todo el cuerpo y no podía nadar", comentó Schwarzenegger a algunos medios en Burbank días después del incidente.

Al escuchar que el hombre no podía mover el cuerpo, el actor nadó hasta donde se encontraba y lo arrastró hacia la orilla con ayuda de una tabla de surf, donde permaneció a su lado mientras recuperaba el aliento.

Después del incidente, el propio Schwarzenegger explicó que el hombre le confesó que llevaba aproximadamente dos años sin realizar actividad física, situación que probablemente contribuyó a la aparición de los calambres que casi terminaron en tragedia.

"Lo coloqué sobre la arena y le dije que se relajara un poco, porque estaba muy agitado", explicó Schwarzenegger. "Me dijo que hacía dos años que no realizaba ejercicio".

Arnold Schwarzenegger

¿Quién era el turista que Arnold Schwarzenegger rescató del mar y qué le ocurrió?

La identidad del hombre nunca fue revelada públicamente. Los reportes únicamente señalaron que era un turista que disfrutaba de la playa cuando comenzó a sufrir calambres en prácticamente todo el cuerpo.

Tras ser llevado hasta la orilla, recibió atención médica preventiva y no presentó lesiones de gravedad.

El anonimato del bañista permitió que la atención mediática se centrara principalmente en la inesperada intervención del actor, quien en ese momento era una de las figuras políticas y cinematográficas más reconocidas del mundo.

Arnold Schwarzenegger salvó la vida de un turista que se ahogaba durante unas vacaciones en Hawái IG

De Terminator a héroe real: el día que Arnold Schwarzenegger protagonizó un rescate fuera del cine

La carrera de Arnold Schwarzenegger ha estado marcada por personajes que desafían cualquier peligro. Sin embargo, el rescate ocurrido en Maui representa uno de los pocos momentos en los que la realidad superó a la ficción.

La historia continúa siendo recordada más de dos décadas después porque muestra una faceta distinta del actor: la de una persona que actuó con rapidez ante una emergencia, sin importar que ocupara uno de los cargos políticos más importantes de Estados Unidos.

En 2003, Arnold Schwarzenegger fue elegido gobernador de California y, gracias al respaldo de los votantes, consiguió la reelección en 2006 para un segundo mandato.

Su llegada al poder marcó un hecho histórico, ya que se convirtió en el inmigrante que alcanzó el cargo político más alto en Estados Unidos desde que John G. Downey asumió la gubernatura de California en 1862.

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Aunque Arnold Schwarzenegger es reconocido por interpretar a algunos de los héroes más icónicos del cine de acción, el rescate ocurrido en Hawái demostró que también fue capaz de actuar con valentía fuera de la ficción.

Años después, este episodio continúa como uno de los momentos más recordados de su vida pública y refleja una faceta poco conocida del actor y exgobernador de California.