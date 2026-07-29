Karely Ruiz habría sufrido intento de secuestro; hombres entraron a su casa 

Karely Ruiz vivió momentos de tensión luego de que varios hombres armados entraran durante la madrugada a su domicilio, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los primeros reportes señalaban que los delincuentes podrían haber intentado secuestrar a la influencer; sin embargo, posteriormente surgió la versión de que se habría tratado de un asalto.

Foto: Instagram karelyruiz

La irrupción ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana de este miércoles en una propiedad de la colonia Las Puentes. De acuerdo con la información disponible, los sujetos sorprendieron mientras dormía a Jhon, esposo de la creadora de contenido, y lo golpearon.

¿Intentaron secuestrar a Karely Ruiz?

Inicialmente se informó que los hombres armados posiblemente buscaban privar de la libertad a Karely Ruiz. Esta versión provocó la movilización de elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros en los alrededores de su vivienda.

Karely Ruiz Especial

Más tarde, las primeras investigaciones apuntaron a que el verdadero motivo de la entrada habría sido cometer un robo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los agresores tuvieran la intención de llevarse a la influencer.

Tampoco se ha informado si Karely Ruiz sufrió alguna agresión física durante lo ocurrido. La persona que habría resultado golpeada fue su esposo, de 26 años.

Delincuentes se llevaron dinero y joyas

Antes de escapar del domicilio, los responsables presuntamente se apoderaron de aproximadamente 200 mil pesos en efectivo, además de joyas y otros objetos de valor.

Debido a las diferentes versiones que circularon durante las primeras horas, las autoridades investigan si únicamente se trató de un asalto o si los delincuentes también pretendían secuestrar a la creadora de contenido.

Karely Ruiz y su familia llamaron al 911

Al darse cuenta de que había personas dentro de la propiedad, Karely Ruiz y su familia se comunicaron con el 911 para solicitar ayuda. Se considera que la llegada de los policías pudo alertar a los asaltantes y provocar que escaparan.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron a la vivienda y desplegaron un operativo que continuó durante la mañana. La propiedad quedó acordonada y bajo vigilancia de la Policía Municipal.

Autoridades afuera de casa de Karely Ruiz X

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y agentes de investigación acudirían al lugar para reunir pruebas que permitan identificar a los responsables y esclarecer si existió un posible intento de secuestro.

¿Cuál es el estado de salud del esposo de Karely Ruiz?

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de los golpes que recibió Jhon durante el asalto. Tampoco existe información oficial sobre personas detenidas por estos hechos.