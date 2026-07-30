Uno de los festivales de música más esperados del año es el Lollapalooza, que se llevará a cabo del 30 de julio al 2 de agosto en Grant Park, Chicago, donde más de 170 artistas ofrecerán presentaciones durante cuatro días.

Durante el festival, miles de personas disfrutarán de conciertos de pop, rock, hip hop, música electrónica y K-pop, mientras millones de espectadores podrán seguir la programación desde cualquier parte del mundo gracias a la transmisión oficial.

Esta edición contará con figuras internacionales como Lorde, Charli XCX, Jennie, The Smashing Pumpkins, Tate McRae, The xx, Major Lazer, John Summit y Empire of the Sun, entre muchos otros.

¿Dónde ver Lollapalooza 2026? Horarios, transmisión en vivo y lineup IG

¿Dónde ver Lollapalooza 2026 EN VIVO?

Cada vez son más los festivales que pueden disfrutarse sin salir de casa, y Lollapalooza 2026 no será la excepción. Quienes no viajen a Chicago podrán seguir el evento a través de Disney+ y Hulu, plataformas que ofrecerán cobertura durante los cuatro días del festival gracias a la alianza con la promotora Live Nation.

La transmisión incluirá dos canales simultáneos con conciertos desde distintos escenarios, además de entrevistas, imágenes exclusivas y contenido detrás de cámaras. De esta forma, los espectadores podrán elegir entre distintas presentaciones cuando varios artistas coincidan en horario.

Un aspecto importante es que los conciertos solo estarán disponibles en tiempo real. Una vez que concluya cada presentación, no habrá repeticiones bajo demanda, por lo que los seguidores deberán conectarse durante la transmisión oficial para no perderse a sus artistas favoritos.

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Horarios de transmisión en vivo Lollapalooza 2026 por país

La cobertura en vivo comenzará a las 3:00 p.m., hora de Chicago (CT). Sin embargo, el Canal 1 del jueves 30 de julio iniciará a las 3:15 p.m. A continuación, te compartimos los horarios según cada país.

Canal 1 del jueves 30 de julio

México (Centro): 2:15 p.m.

2:15 p.m. México (Noroeste/Pacífico): 1:15 p.m.

1:15 p.m. Colombia, Perú y Ecuador: 3:15 p.m.

3:15 p.m. Venezuela y Bolivia: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 2:15 p.m.

2:15 p.m. Panamá: 3:15 p.m.

3:15 p.m. Cuba y República Dominicana: 4:15 p.m.

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Canal 1 y Canal 2 para el resto de los días

México (Centro): 2:00 p.m.

2:00 p.m. México (Noroeste/Pacífico): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Panamá: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Cuba y República Dominicana: 4:00 p.m.

Los organizadores informaron que la programación puede modificarse por cuestiones técnicas o de producción, por lo que recomiendan consultar constantemente el calendario oficial del festival antes de cada jornada.

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¿Quiénes se presentan en Lollapalooza 2026?

El cartel de este año reúne a artistas consolidados y nuevas figuras de la industria musical. Entre los principales nombres destacan:

Lorde

Charli XCX

Jennie

Tate McRae

The Smashing Pumpkins

The xx

John Summit

Major Lazer

Empire of the Sun

Turnstile

Lil Uzi Vert

The Neighbourhood

Blood Orange

Clipse

Wet Leg

Zara Larsson

YOASOBI

aespa

The Chainsmokers

Olivia Dean

Ethel Cain

La programación estará distribuida en ocho escenarios durante los cuatro días del festival, con propuestas que abarcan pop, rock alternativo, música electrónica, hip hop y K-pop.

De acuerdo con los organizadores, la edición 2026 reunirá a más de 170 artistas, lo que la convierte en una de las más ambiciosas en la historia reciente del evento.

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¿Cuándo es Lollapalooza 2026?

El festival se celebrará del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto de 2026 en Grant Park, uno de los parques más emblemáticos de Chicago. Las puertas abrirán a las 11:00 horas y las actividades concluirán a las 22:00 horas cada día, según informó la organización.

Además de los conciertos, Lollapalooza ofrecerá experiencias gastronómicas, zonas interactivas, espacios para patrocinadores y diversas actividades para los asistentes, elementos que han convertido al evento en uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos.

Con un cartel encabezado por artistas de talla internacional y una transmisión oficial para distintos países, Lollapalooza 2026 permitirá que millones de personas sigan el festival sin importar dónde se encuentren. La combinación de grandes escenarios, una oferta musical diversa y cobertura en vivo mantiene al evento como una de las citas musicales más importantes del verano.