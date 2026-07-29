Descartan intento de secuestro de Karely Ruiz; Fiscalía de NL investiga “robo con violencia"

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que las investigaciones por el asalto registrado en la vivienda de la creadora de contenido Karely Ruiz apuntan a un robo con violencia, al tiempo que descartó adelantar conclusiones y aseguró que las indagatorias continúan para identificar y detener a los responsables.

Durante una declaración a medios de comunicación, el titular de la Fiscalía explicó que las primeras diligencias permiten establecer que el móvil del delito fue el apoderamiento de dinero en efectivo y objetos de valor.

Se habla de un robo con violencia, yo creo que tenemos que esperar a que avancen un poco las investigaciones para tratar de resolver”, señaló el fiscal.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del domicilio de Karely Ruiz, con el objetivo de reconstruir la ruta de ingreso y escape de los presuntos responsables.

De acuerdo con la información proporcionada por Javier Flores Saldívar, los delincuentes habrían ingresado al inmueble tras escalar desde una propiedad contigua hasta la parte alta de la vivienda, donde lograron entrar por un ventanal antes de cometer el robo utilizando armas de fuego.

Confirman el monto del robo

El fiscal indicó que, conforme a los datos recabados durante las primeras investigaciones, los responsables sustrajeron dinero en efectivo y diversas piezas de joyería.

El móvil es un robo con violencia, en el cual se han especificado por varios medios que es la cantidad de 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyería”, afirmó.

Asimismo, explicó que la información obtenida hasta el momento coincide con el testimonio proporcionado por las víctimas.

Se están examinando cámaras que existen y se trata de encontrar a los responsables”, agregó

Esposo de Karely Ruiz fue agredido durante el asalto

El titular de la Fiscalía también confirmó que los hombres que irrumpieron en la vivienda se encontraban armados y que durante el robo agredieron físicamente al esposo de la creadora de contenido.

Según las investigaciones, la víctima recibió golpes con la empuñadura de un arma de fuego, principalmente en la cabeza, mientras los agresores exigían la entrega de dinero y objetos de valor.

Las autoridades continúan con el análisis de las evidencias recabadas en el lugar, así como de los registros de videovigilancia, para establecer la identidad de los responsables y fortalecer la carpeta de investigación.

Con estas diligencias, la Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación del asalto ocurrido en el domicilio de Karely Ruiz, mientras avanza la recopilación de pruebas para esclarecer el caso y proceder conforme a derecho contra quienes participaron en el robo con violencia.