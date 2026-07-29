Así es la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: Todos los lujos del inmueble de la influencer

La influencer Karely Ruiz y su pareja vivieron un momento de terror la madrugada del 29 de julio cuando un grupo de personas armadas intentaron ingresar a su domicilio con el objetivo de asaltarlos y secuestrarlos, un hecho que la policía aún está investigando.

Ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y adquirida en el 2023, la propiedad donde habita la creadora de contenido Karely Ruiz junto a su familia se ha consolidado como una de las fincas más vistosas de la zona de Las Puentes.

Aquellos que han conocido más que el exterior señalan que combina un diseño contemporáneo con un estilo minimalista, pero con detallado de lujo.

Cuenta con espacios abiertos con ventanales que favorecen la luz natural y mobiliario en tonos neutros.

Cine privado, alberca y acabados de lujo: ¿Qué amenidades tiene la vivienda?

Cuando Karely Ruiz personalizó su casa lo hizo bajo la premisa del descanso, pero también un espacio donde pudiera tener un tiempo de esparcimiento alejada de todo el mundo de las redes sociales y disfrutar con sus más cercanos.

Entre sus espacios más llamativos se encuentra una sala de proyección cinematográfica propia, equipada con pantallas de gran formato y butacas ergonómicas diseñadas para funciones privadas para pasar largas horas de proyecciones.

Zona exterior: Jardín amplio, alberca y terrazas acondicionadas para reuniones.

Jardín amplio, alberca y terrazas acondicionadas para reuniones. Espacios privados: Un vestidor de grandes dimensiones diseñado a la medida para su guardarropa.

Un vestidor de grandes dimensiones diseñado a la medida para su guardarropa. Área gastronómica: Cocina de alta gama con isla central y detalles decorativos en tonalidades doradas y negras.

Reproducir La policía llega a la casa de Karely Ruiz luego de un presunto intento de secuestro.

Ubicación estratégica y estimación de valor del inmueble

Situada específicamente sobre la calle Sierra Segura, en la zona metropolitana de Monterrey, la residencia destaca por contar con accesos modificados y sistemas de videovigilancia.

No existe una cifra comercial oficial o un avalúo público divulgado por la influencer sobre el costo exacto de la propiedad, pero se estima que es una de las más costosas de la colonia Las Puentes.