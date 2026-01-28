Kanye West en México: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de los conciertos de YE 

Kanye West o también conocido como YE, este 2026 hará feliz a muchos de sus fans mexicanos, ya que el rapero llegará a tierras mexicanas dentro de unos días para ofrecer dos conciertos, los cuales causaron gran entusiasmo entre sus seguidores cuando se anunciaron.

Aunque su vida artística y también la personal han estado rodeadas de polémica, esto no ha impedido que el rapero se presente en diferentes partes del mundo para deleitar a sus fans con sus canciones.

Si tú eres de los que irá a ver a Kanye West en uno de los dos conciertos que dará en la CDMX, aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes los shows que dará YE en México.

¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros México?

La Monumental Plaza de Toros México se encuentra en Cda Augusto Rodin#130, muy cerca de la Avenida Insurgentes.

Para llegar la mejor opción es en transporte público como el metrobús. La estación Ciudad de los Deportes de la línea 1 te dejará a pocos metros, solo deberás caminar alrededor de cinco minutos.

Si prefieres llegar en metro, deberás bajarte en la estación San Antonio de la línea 7. Después caminarás alrededor de 10 minutos para llegar a la Monumental Plaza de Toros México.

Probable setlist de Kanye West en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Kanye West interprete en sus conciertos.

Power

Can't Tell Me Nothing

Niggas in Paris

Praise God

Blood on the Leaves

Say You Will

Heartless

Love Lockdown

Runaway

Bound 2

Jail

STARS

PAID

TALKING

BOMB

EVERYBODY

FRIED

CARNIVAL

On Sight

Black Skinhead

No Church in the Wild

Wolves

Jesus Walks

Father Stretch My Hands, Pt. 1

Through the Wire

Gold Digger

Otis

Touch the Sky

All Falls Down

Good Life

FourFiveSeconds

Run This Town

Famous

Monster

Flashing Lights

All of the Lights

Homecoming

Stronger

PJG