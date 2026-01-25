Kanye West transmitirá sus conciertos de México EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver a YE?

Kanye West, o Ye como también es conocido, vuelve a pisar territorio mexicano después de casi dos décadas de ausencia, y lo hará con dos conciertos que prometen ser únicos. Las fechas están programadas para el 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más grandes del país. Para quienes no consigan boleto o vivan lejos de la capital, habrá opción de verlo desde casa gracias a una transmisión.

La noticia fue confirmada este 24 de enero por medio de la página del rapero. Así, los fans podrán disfrutar del evento sin estar físicamente en el lugar, lo que amplía el alcance de este espectáculo que ya se perfila como uno de los más esperados del año.

Los conciertos de Kanye West en México

El reencuentro entre el artista y su público mexicano no será algo menor. Las presentaciones de Ye son reconocidas por combinar música, arte visual, escenografías elaboradas y sorpresas durante el show.

Este regreso será en grande, con dos fechas en la Ciudad de México. El primer concierto será el martes 30 de enero, y debido al entusiasmo del público, se abrió una segunda fecha para el miércoles 31. Ambas funciones comenzarán a las 8:00 PM, y se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para vivir la experiencia completa, que incluye una puesta en escena al estilo cinematográfico, invitados especiales y efectos visuales.

Kanye West

¿Dónde y a qué hora ver los conciertos de Kanye West EN VIVO?

Los que no podrán asistir al concierto en la Plaza de Toros tendrán la posibilidad de verlo en tiempo real gracias a ViX Premium, que transmitirá el espectáculo en vivo. La plataforma informó que cada función será distinta, por lo que también habrá dos transmisiones separadas.

Esto permite que los usuarios elijan si quieren pagar por un solo día o adquirir un pase para ambos shows, que ofrecerán contenido exclusivo en cada fecha.

Para poder ver el concierto desde casa, será necesario tener una cuenta de pago en ViX Premium, ya que este evento no estará disponible en la versión gratuita de la app. La transmisión comenzará también a las 8:00 PM (hora del centro de México).

Además de la plataforma, los accesos pueden comprarse directamente en la página oficial del evento: https://live.yemexicocity.com/.

Por cada presentación individual, el costo es de 25 dólares, es decir, alrededor de 434 pesos mexicanos.

Grosby Group

Si se prefiere ver ambos shows, hay un paquete disponible por 35 dólares, equivalente a unos 607 pesos mexicanos.

La última vez que Ye estuvo en México

Han pasado 18 años desde la última visita de Kanye West a México, cuando formó parte de la gira “Glow in the Dark” en 2008. Desde entonces, el artista ha evolucionado tanto musical como visualmente, y su propuesta actual está mucho más centrada en la experiencia global del espectáculo, más allá del concierto tradicional.

Con Ye Live, Kanye no solo retoma el contacto con su audiencia mexicana, sino que también apuesta por un formato híbrido: presencial y digital. Esto refuerza la tendencia del streaming como una alternativa real para disfrutar de eventos en vivo, sin importar la ubicación geográfica.

PJG