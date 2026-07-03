Las fotos de Blake Lively y Ryan Reynolds lejos de la boda de Taylor Swift desatan rumores

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce no solo ha dado de qué hablar por la larga lista de celebridades que asistieron, sino también por quienes brillaron por su ausencia.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Blake Lively y Ryan Reynolds. Mientras la cantante celebraba uno de los días más importantes de su vida en Nueva York, la pareja fue vista disfrutando de un plan completamente distinto en Lake Placid, al norte del estado.

Un video y varias fotos difundidas por TMZ muestran a los actores acompañando a su hija Betty durante una competencia de equitación realizada el jueves. Según el medio, la pequeña tuvo una destacada participación y consiguió quedarse con el segundo lugar de la prueba.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si la ausencia de Blake en la boda era una simple coincidencia o una señal de que su amistad con Taylor Swift ya quedó en el pasado.

Un fin de semana familiar a varias horas de Nueva York

Lake Placid se encuentra a unas cuatro horas y media de la ciudad de Nueva York, donde Taylor Swift y Travis Kelce organizaron las celebraciones de su matrimonio.

Mientras decenas de celebridades llegaban a los eventos relacionados con la boda, Blake y Ryan optaron por pasar el día enfocados en apoyar a su hija durante su competencia ecuestre.

Las fotografías muestran a ambos disfrutando del evento familiar, lejos de los reflectores que rodeaban el enlace de la cantante y el jugador de la NFL.

Blake y Ryan TMZ

Aunque ninguno de los actores ha hecho comentarios sobre la boda o sobre su ausencia, las imágenes alimentaron las especulaciones que desde hace meses circulan alrededor de la relación entre Blake Lively y Taylor Swift.

¿Qué pasó entre Blake Lively y Taylor Swift?

Durante años, Blake Lively fue considerada una de las amigas más cercanas de Taylor Swift. Incluso la cantante hizo referencias a los hijos de la actriz y Ryan Reynolds en algunas de sus canciones, lo que demostraba la estrecha relación que mantenían.

Sin embargo, esa amistad comenzó a ponerse bajo la lupa tras la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Diversos reportes señalaron que Taylor habría quedado incómoda al verse relacionada con el caso. Incluso trascendió que fue citada para participar en el proceso judicial, aunque posteriormente esa citación fue retirada.

Blake y Ryan TMZ

La situación habría provocado un distanciamiento entre ambas, ya que, según versiones difundidas por medios estadounidenses, la intérprete sintió que había sido involucrada en una disputa que no le correspondía.

A esto se sumó una frase que generó bastante conversación en internet, cuando Blake se refirió a Taylor como "el dragón", comentario que volvió a circular en redes conforme crecían los rumores sobre el supuesto rompimiento de su amistad.

La ausencia de Blake en la boda avivó las especulaciones

En los días previos al enlace matrimonial comenzaron a aparecer versiones de que Blake Lively no figuraba entre los invitados.

Aunque ninguna de las involucradas ha confirmado esta información, la ausencia de la actriz durante uno de los momentos más importantes en la vida de Taylor fue interpretada por muchos seguidores como una nueva señal de que la relación entre ambas cambió por completo.

Al mismo tiempo, otros nombres cercanos a la cantante sí aparecieron entre los asistentes, incluyendo amistades con las que incluso se pensaba que ya existía cierto distanciamiento.

Taylor Swift y Blake Lively REUTERS

Eso hizo que la presencia de algunas celebridades y la ausencia de otras se convirtieran en uno de los temas más comentados alrededor de la boda.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son oficialmente marido y mujer

Mientras los rumores sobre Blake Lively seguían creciendo, llegó la noticia que millones de fans esperaban.

A las 18:00 horas, la agencia AFP informó, citando a una portavoz de Taylor Swift, que la cantante y Travis Kelce ya contrajeron matrimonio oficialmente.

El anuncio confirmó que la pareja celebró su enlace tras varios meses de especulaciones y preparativos que lograron mantenerse bajo estrictas medidas de seguridad.

La celebración reunió a cientos de invitados y convirtió a Nueva York en el centro de atención durante varias horas.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. REUTERS

Uno de los detalles que más llamó la atención ocurrió en las calles de Manhattan, donde cientos de personas comenzaron a fotografiar una enorme pantalla con el mensaje "¡Recién casados!", mientras el Empire State Building servía como escenario de fondo para la histórica celebración.