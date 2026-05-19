Jungkook x Calvin Klein: dónde comprar la colección del integrante de BTS en México

Jungkook y Calvin Klein vuelven a colaborar, pero ahora con un proyecto mucho más personal para el integrante de BTS. El cantante surcoreano presentó su propia colección junto a la reconocida marca de moda, una línea que ya genera expectativa entre sus seguidores y amantes de la moda urbana. Además de participar como imagen de la campaña, el artista también estuvo involucrado en el diseño de las prendas.

La colección estará disponible en distintos países y México forma parte de los lugares seleccionados para su lanzamiento. La noticia emocionó a ARMY, quienes ya esperan la llegada de las prendas.

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Hasta ahora, Calvin Klein confirmó tanto la fecha como el horario en el que podrán adquirirse los artículos de esta colaboración especial.

¿Dónde comprar la colección de Jungkook con Calvin Klein en México?

De acuerdo con información compartida por Calvin Klein, la colección JungKook para Calvin Klein podrá comprarse en México en línea a partir del 19 de mayo a las 4:00 PM.

Jungkook protagoniza una campaña fotografiada en escenarios urbanos de Nueva York. IG

En el caso de la venta presencial, las prendas estarán disponibles en la sucursal de Calvin Klein ubicada en Reforma 222, en la Ciudad de México. La marca señaló que la colección llegará a partir de las 6:00 PM, horario del centro de México.

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales de las prendas que forman parte de esta colaboración, aunque se espera que en las próximas horas la marca dé más detalles sobre costos y disponibilidad.

Jungkook participa por primera vez en el diseño de una colección

Aunque Jungkook ya había trabajado anteriormente con Calvin Klein como embajador global, esta vez su participación fue mucho más allá de una campaña publicitaria. El cantante colaboró directamente en el proceso creativo de las prendas y compartió parte de lo que significó esta experiencia.

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“Colaborar con Calvin Klein durante los últimos años me ha brindado la oportunidad de expresarme a través del estilo icónico de la marca, y ha sido emocionante trabajar con Calvin Klein de esta manera más personal y creativa”, expresó el artista en un comunicado.

La colección incluye varias de las prendas clásicas de Calvin Klein, pero con detalles inspirados en el estilo personal del cantante. Hay chamarras de mezclilla con inspiración noventera, ropa interior y prendas de denim para uso diario, además de elementos relacionados con el mundo de las motocicletas.

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Entre los detalles destacan acabados desgastados, líneas deportivas y el motivo “CKJK”, creado especialmente para esta colaboración. La propuesta busca reflejar la personalidad de Jungkook y algunos de sus gustos más conocidos.

La campaña de Jungkook para Calvin Klein tendrá eventos especiales

El lanzamiento de la colección no se limitará únicamente a las ventas en tiendas y en línea. Calvin Klein también preparó experiencias especiales para promocionar esta colaboración en distintas partes del mundo.

La campaña fue fotografiada por Alasdair McLellan y presenta al integrante de BTS con una imagen inspirada en el estilo motero y urbano. Los videos promocionales muestran una estética más cinematográfica y rebelde, muy distinta a otras campañas recientes de la marca.

Además, Calvin Klein abrirá tiendas pop-up en ciudades como Singapur, Tailandia, Sídney, Melbourne, Taiwán, Malasia, Shenzhen, Chongqing y Shanghái. También habrá un evento especial de un día el próximo 20 de mayo en Los Ángeles.

Jungkook también habló sobre lo importante que fue involucrarse completamente en el desarrollo de esta colección.

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“Al ser mi primera colaboración en el mundo de la moda, quise involucrarme por completo en el proceso, aprovechando la experiencia en diseño de Calvin Klein para dejar mi huella en cada prenda. Esta colección cápsula refleja fielmente mi estilo (…), es una forma significativa de crear algo perdurable a través del diseño y la narrativa”.

PJG