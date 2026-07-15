Julión Álvarez y Alfredo Olivas confirman el regreso de “Prófugos del Anexo”: fecha y lugar 

La espera terminó para los seguidores de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, pues los intérpretes de música regional mexicana confirmaron el regreso de su exitosa gira “Prófugos del Anexo”, un espectáculo que logró reunir a miles de fanáticos durante sus primeras presentaciones.

Luego del impacto que tuvo el proyecto en 2025, ambos artistas decidieron hacer una pausa para continuar con sus carreras individuales; sin embargo, ante la gran respuesta del público, anunciaron una nueva etapa de su gira conjunta.

Foto: Especial

¿Por qué regresa “Prófugos del Anexo”?

Durante su primera etapa, la gira “Prófugos del Anexo” recorrió diferentes ciudades de México y Estados Unidos, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Mazatlán, Guanajuato y Michoacán, logrando importantes entradas y escenarios llenos.

El concepto nació de la amistad entre ambos cantantes y de la química que muestran arriba del escenario, donde combinan sus grandes éxitos y el estilo que los ha convertido en referentes del regional mexicano.

Foto: Instagram lospasosdejulion

Tras varios meses separados musicalmente, Julión Álvarez y Alfredo Olivas decidieron reencontrarse con su público y continuar con uno de los shows más esperados por sus seguidores.

¿Cuándo y dónde será el regreso de “Prófugos del Anexo”?

Los artistas sorprendieron a sus seguidores al anunciar que la nueva fecha de la gira será en Guadalajara, Jalisco, donde se presentarán en uno de los recintos más reconocidos del estado: el Estadio Jalisco.

¡Al fin Guadalajara! Se nos alinearon los astros y tenemos fecha confirmada”, fue parte del mensaje que acompañó el anuncio.

¿Qué se espera del concierto de Julión y Alfredo?

El espectáculo promete reunir los temas más populares de ambos artistas, además de una producción especial para recibir nuevamente a los fanáticos que esperaban el regreso de la dupla.

Se prevé que miles de personas se den cita en el Estadio Jalisco para disfrutar de una noche llena de música norteña, banda y los éxitos que han marcado la trayectoria de Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

Hasta el momento, los organizadores no han revelado los precios oficiales para esta nueva presentación.

La adquisición de entradas estará disponible mediante la plataforma oficial Kingticketboleto y en los puntos autorizados por la empresa encargada de la venta.