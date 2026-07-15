¿Con quién se peleó Emiliano Aguilar? The Dogg House da la cara y revela por qué el pleito

Emiliano Aguilar se vio involucrado en una pelea en el BélicoFest 2026, quedó grabado en video y el altercado se viralizó en redes sociales, pero poco se sabía del hombre con el que se agarró a golpes.

El hijo mayor de Pepe Aguilar acudió al festival de corridos celebrado el pasado domingo 12 de julio en el BMS Stadium de Los Ángeles, California.

Ahí, durante el evento, en medio de la gente, Emiliano y otro hombre comenzaron a golpearse, por lo que tuvo que intervenir seguridad para detener el pleito.

Tras la pelea, el cantante dio una serie de declaraciones, ofreció disculpas a la gente del lugar por el altercado y tomó la drástica decisión de raparse, luego de que su calvicie quedó expuesta y recibió una ola de críticas al respecto.

¿Con quién se peleó Emiliano Aguilar? Josué Dorantes da la cara

Emiliano Aguilar en polémica por pelea en el BelicoFest 2026. Especial

El hombre con el que peleó Emiliano Aguilar se identificó como Josué Dorantes, representante artístico y creador de contenido conocido en redes sociales como The Dogg House.

Dorantes publicó un video en Instagram en el que refirió que él era la persona que se enfrascó a golpes con el hijo mayor de Pepe Aguilar y declaró la razón por la que fue la pelea.

Según sus declaraciones, decidió enfrentar al rapero porque este le debe dinero por diversos servicios que le prestó.

Yo siempre le dije: 'Cuando te vea te voy a agarrar a madr*zos'. Me debe dinero para pagar servicios que no podía pagar. Ahí andaba agarrando carros de uno, quedándose en las casas de uno", expresó en el video.

Asimismo, aseguró que la pelea comenzó antes de que los asistentes comenzaron a grabar.

Según Dorantes, él no sufrió lesiones de consideración y afirmó que varias personas que acompañaban a Emiliano Aguilar intervinieron durante el enfrentamiento. En tanto, dejó entrever que no espera recuperar el dinero que presuntamente le debe el hijo del cantante de regional mexicano.

Además, previo a la pelea, The Dogg House difundió un audio en redes sociales en el que presuntamente se escucha a Emiliano Aguilar negándose a cubrir el supuesto adeudo.

Cabe destacar que, en la grabación, no se menciona el monto de la cantidad reclamada y el representante tampoco proporcionó esa información en sus declaraciones.

Responde el hijo mayor de Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar en polémica por pelea en el BelicoFest 2026. Especial

Tras las declaraciones de Josué Dorantes, el integrante de la dinastía Aguilar reaccionó y negó deberle dinero, aunque reconoció que anteriormente había trabajado con él.

¿Cómo que te debo dinero? No le debo dinero. Tenía como un año cag*ndome el palo. Carnal, vales para pura v*rga diciéndole a todos que te debo feria. ¿Te acuerdas hace tiempo cuando estábamos en el carro y me estabas diciendo: 'Por favor, no me dejes, ¿dame chande para trabajar? ¿Cuál te debo dinero? Es más, tú me debes dinero por todo el tiempo mal gastado", dijo.

El rapero también desmintió que sus acompañantes se involucraron en la pelea y finalizó diciendo que ya no iba a hablar al respecto porque le daba ‘hueva’.

Polémicas del integrante de la dinastía Aguilar

Emiliano Aguilar en polémica por pelea en el BelicoFest 2026. Especial

Es el hijo mayor de Pepe Aguilar y de Carmen Treviño, por lo que forma parte de la famosa dinastía Aguilar, integrada también por sus medio hermanos Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar.

A diferencia del resto de su familia, Emiliano decidió alejarse del regional mexicano para desarrollar una carrera en el rap y el hip hop, con letras inspiradas en su vida en Tijuana y en experiencias personales.

La controversia más seria ocurrió en 2017, cuando fue detenido en Estados Unidos por un caso relacionado con el traslado ilegal de personas migrantes. Posteriormente enfrentó un proceso judicial y se declaró culpable de un cargo de conspiración relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados. Ese episodio marcó un antes y un después tanto en su imagen pública como en su relación con su padre.

Otro de los temas que lo mantiene constantemente en los titulares es el distanciamiento con Pepe Aguilar. Emiliano ha declarado en diversas entrevistas que durante años se sintió excluido del núcleo familiar y ha hecho públicos sus reclamos.

Las redes sociales también han contribuido a su imagen pública, pues suele responder de manera directa a las críticas, protagonizando intercambios públicos con integrantes de su propia familia.

Pese a ello, el rapero ha ganado seguidores por presentarse como alguien que construyó su carrera sin depender del apellido Aguilar.