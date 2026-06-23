Alfredo Olivas se une a Alejandro Fernández y Julión Álvarez en concierto gratuito

La lista de artistas que participarán en “La Serenata más Grande del Mundo” sigue creciendo. Ahora fue Alfredo Olivas quien confirmó que formará parte de este espectáculo gratuito que reunirá también a Alejandro Fernández y Julión Álvarez en Guadalajara, como parte de las celebraciones relacionadas con la Copa Mundial de 2026.

El evento se realizará en la emblemática Glorieta La Minerva, uno de los puntos más representativos de la capital jalisciense y escenario elegido para recibir a miles de aficionados y amantes de la música regional mexicana.

Foto: Captura de video

Así se confirmó la participación de Alfredo Olivas

La noticia fue dada a conocer mediante un video compartido en redes sociales. En la grabación, Alfredo Olivas aparece disfrutando de un momento de descanso en una alberca, cuando recibe una llamada telefónica inesperada.

Foto: Captura de video

Del otro lado de la línea se encuentran Alejandro Fernández y Julión Álvarez, de esta manera, los tres cantantes oficializaron su participación en el evento que promete convertirse en uno de los más concurridos de los festejos.

Horas antes, Julión Álvarez ya había adelantado su presencia en el espectáculo a través de otro video promocional. En ese material, Alejandro Fernández aparece conviviendo con uno de sus caballos antes de anunciar que ofrecerán una presentación especial para el público.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratuito en La Minerva?

La cita será el próximo 25 de junio en la Glorieta La Minerva, donde miles de personas podrán disfrutar de manera gratuita de las actuaciones de Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

Foto: Instagram alfredoolivasofficial

El espectáculo está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se espera una importante asistencia debido a la popularidad de los artistas que integran el cartel.

Desde que se confirmó la participación de Alejandro Fernández, el anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores. Ahora, con la incorporación de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, la emoción ha aumentado entre los fanáticos de la música mexicana, quienes celebran la oportunidad de ver reunidos a tres de los máximos exponentes del género en un mismo escenario.