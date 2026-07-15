"Me quemó": Bárbara de Regil revela qué pasó tras beber cloro por accidente

Lo que parecía un momento cotidiano terminó convirtiéndose en un gran susto para Bárbara de Regil. La actriz reveló que, por un descuido, bebió cloro al pensar que se trataba de agua, una experiencia que la llevó a recibir atención médica y que ahora comparte para evitar que otras personas pasen por una situación similar.

La protagonista de Rosario Tijeras, de 39 años, explicó que decidió hacer público lo ocurrido porque considera que muchas familias cometen el mismo error de guardar productos de limpieza en envases de bebidas, lo que puede provocar accidentes graves.

Su historia rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por lo ocurrido

.¿Cómo ocurrió el accidente?

Durante el fin de semana, Bárbara de Regil publicó un video en TikTok en el que mostró el momento en que tomó un trago de una botella que pensaba contenía agua.

Sin embargo, el recipiente había sido rellenado con cloro por personal de limpieza de su casa. De acuerdo con la actriz, el producto fue colocado en la cocina sin ninguna etiqueta que indicara su contenido, por lo que era prácticamente imposible distinguirlo de una botella común.

Además, explicó que el tipo de tapa hizo que el líquido saliera directamente hacia su garganta cuando presionó el envase, impidiéndole escupirlo de inmediato.

Bárbara de Regil

En cuestión de segundos se dio cuenta de que no era agua, sino un químico de limpieza.

Me quemó la mucosa.

Días después del incidente, Bárbara habló con medios de comunicación y explicó qué fue lo que ocurrió tras ingerir el cloro.

La actriz recordó que el sabor fue tan fuerte que de inmediato sintió adormecimiento en la lengua. Aunque en ese momento no presentó molestias importantes, decidió continuar con sus actividades hasta que más tarde acudió con especialistas para revisar que todo estuviera bien.

Según contó, los médicos determinaron que el producto le provocó una quemadura en la mucosa de la garganta.

Me pasó y subí lo que me pasó como alertando estas cosas. Ponemos cloro en una botella cualquiera... Supo horrible, me durmió la lengua y los doctores me dijeron que sólo se me quemó la mucosa, explicó.

Aunque descartó una intoxicación grave, confesó que todavía percibe una sensación extraña desde el accidente.

Lo que sí me está pasando es que siento algo raro que no es parte de mí, como a baño, comentó.

El mensaje que quiso compartir con sus seguidores

Más allá de contar la anécdota, Bárbara de Regil aseguró que su intención era hacer conciencia sobre un hábito que puede representar un riesgo dentro del hogar.

Después del accidente, habló con las personas encargadas de la limpieza de su casa para evitar que vuelva a colocarse cloro u otros químicos en botellas de agua o refresco.

La actriz señaló que un descuido de este tipo no sólo pone en peligro a los integrantes de la familia, sino también a cualquier persona que tenga contacto con esos recipientes.

Bárbara de Regil

Su llamado fue claro: todos los productos de limpieza deben permanecer en sus envases originales o, en caso de cambiarse de recipiente, estar perfectamente identificados.

¿Qué puede pasar si una persona bebe cloro?

Especialistas advierten que ingerir cloro puede ocasionar daños importantes dependiendo de la cantidad consumida y de la concentración del producto.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran quemaduras químicas en la boca, garganta y esófago, además de irritación intensa, dolor al tragar, náuseas, vómito y molestias abdominales.

Cloro

En situaciones más graves pueden presentarse dificultad para respirar, sangrado digestivo o pérdida del conocimiento, por lo que siempre es recomendable acudir de inmediato a un servicio médico.

¿Qué hacer si alguien toma cloro por accidente?

Ante un accidente de este tipo, lo primero es solicitar ayuda médica o comunicarse con los servicios de emergencia.

Si la persona está consciente y puede tragar sin dificultad, se recomienda darle un pequeño sorbo de agua o leche para ayudar a diluir el químico. Sin embargo, no se debe provocar el vómito, ya que el producto volvería a pasar por el esófago y podría causar lesiones aún mayores.

Tampoco es recomendable recurrir a remedios caseros o intentar neutralizar el cloro con otras sustancias, ya que esto podría empeorar la situación.Una experiencia que terminó en advertencia

Cloro DMYTRO SHEREMETA

Afortunadamente, el accidente de Bárbara de Regil no tuvo consecuencias mayores, pero sí dejó una importante reflexión sobre la seguridad dentro del hogar.

La actriz aprovechó la experiencia para recordar que acciones tan simples como etiquetar correctamente los productos de limpieza o mantenerlos en sus envases originales pueden evitar accidentes que, en algunos casos, llegan a poner en riesgo la vida.