Xolo Maridueña regresará como Blue Beetle en 'Man of Tomorrow', la nueva película de Superman

Xolo Maridueña volverá a interpretar a Jaime Reyes, mejor conocido como Blue Beetle, en Man of Tomorrow, la secuela de Superman que prepara James Gunn para DC Studios; la película tiene previsto su estreno en cines el 9 de julio de 2027.

El actor de origen latino retomará el papel después de haber protagonizado Blue Beetle en 2023, cinta dirigida por Ángel Manuel Soto. En aquella historia, Jaime Reyes era un joven recién graduado que obtenía poderes cuando un escarabajo alienígena se unía a su cuerpo y le daba una armadura capaz de convertirlo en superhéroe.

La llegada de Maridueña a Man of Tomorrow confirma que el personaje seguirá formando parte de los planes de DC, pese a que su película debut pertenecía a una etapa previa del universo cinematográfico de la compañía.

Blue Beetle seguirá en el nuevo DCU

El regreso de Jaime Reyes no toma por sorpresa a quienes han seguido las declaraciones de James Gunn. Aunque el nuevo DCU comenzó formalmente en cine con Superman, Gunn ya había señalado que Blue Beetle era el primer personaje de esta nueva continuidad, mientras que Superman sería la primera película completa del proyecto.

Ese detalle mantuvo abierta la puerta para Xolo Maridueña, quien ahora se suma a una producción de mayor escala dentro del universo de DC. Por ahora, no se ha revelado qué tan amplio será su papel ni cómo se integrará a la historia principal.

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Man of Tomorrow reunirá de nuevo a David Corenswet como Superman y a Nicholas Hoult como Lex Luthor. La trama enfrentará a ambos personajes con una amenaza cósmica: Brainiac, interpretado por Lars Eidinger.

¿Quién es Jaime Reyes, el Blue Beetle de Xolo Maridueña?

Jaime Reyes es uno de los personajes latinos más importantes de DC Comics. Su historia se centra en un joven que entra en contacto con el Escarabajo, una tecnología alienígena que lo elige como huésped y le otorga una armadura con armas, vuelo y habilidades de combate.

En la película de 2023, Blue Beetle destacó por poner al centro a una familia latina y por convertir a Jaime en el primer superhéroe latino de DC en protagonizar su propio largometraje live action.

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Maridueña habló en su momento sobre la importancia de esa representación y dijo sentirse orgulloso de formar parte de un proyecto que mostraba a un héroe latino desde una mirada cercana a su comunidad.

El elenco de Man of Tomorrow

Además de David Corenswet, Nicholas Hoult y Xolo Maridueña, Man of Tomorrow contará con el regreso de Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Nathan Fillion como Guy Gardner, Isabela Merced como Hawkgirl y Edi Gathegi como Mister Terrific.

También se ha reportado la participación de Adria Arjona como Maxima y otros personajes que apuntan a una película más coral, con varios héroes y figuras clave del nuevo DCU.

La inclusión de Blue Beetle podría servir para conectar distintas partes del universo de Gunn y para mantener vivo a un personaje que, aunque tuvo una taquilla discreta en 2023, ganó apoyo entre fans por el carisma de Maridueña y por el peso cultural de Jaime Reyes.

Blue Beetle se estrenará en cines en agosto

Xolo Maridueña suma otra franquicia a su carrera

El regreso como Blue Beetle llega en un momento importante para Xolo Maridueña. El actor ganó popularidad por su papel de Miguel Díaz en Cobra Kai, serie que lo colocó como una de las caras jóvenes más reconocibles de Netflix.

Además, Maridueña se integrará a otra franquicia de alto perfil: la serie live action de One Piece, donde interpretará a Portgas D. Ace, el hermano mayor de Luffy. Con esto, el actor se mueve entre tres universos con comunidades enormes: Cobra Kai, DC y One Piece.

Por ahora, los detalles sobre Blue Beetle en Man of Tomorrow permanecen en reserva. Sin embargo, su regreso confirma que Jaime Reyes no fue descartado por el reinicio de DC y que James Gunn todavía tiene planes para el héroe latino dentro de la nueva etapa del estudio.

bgpa