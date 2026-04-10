Ayer, Julio Preciado le dio inicio al fin. Sí, con un concierto especial en el que no sólo hizo un recorrido por su historia musical sino que hizo homenaje a sus raíces y a los artistas que lo han inspirado, el sinaloense comenzó a decir adiós a los escenarios, y lo hizo a lo grande frente a 10 mil personas que abarrotaron el Auditorio Nacional.

Con una entrada enmarcada por la banda que lo acompaña en esta despedida, Julio Preciado fue recibido con gritos y aplausos de las personas que ya estaban en su lugar y aquellos que aún lo buscaban y que estaban dispuestos a bailar, beber y gozar por última vez con el músico.

Julio Preciado: Concierto de despedida en el Auditorio Nacional y setlist Foto: Héctor López

Un viaje musical desde 1988: Los éxitos que marcaron la noche

Mi gusto es fue la primera canción a la que Preciado dio voz en el Auditorio Nacional donde, previo a arrancar la gira con la que se despide de forma definitiva de los escenarios en agosto, ofreció un concierto especial de adiós lleno de nostalgia, emoción pero, sobre todo, de amor por sus raíces y por artistas que lo marcaron en su vida.

“Vamos a tocar canciones desde 1988 hasta la fecha”, lanzó el sinaloense en un espacio de la canción que dio la entrada a Leña de Pirul, la cual hizo que el público se levantara de sus asientos. “Salud a todos aquellos que me acompañan aquí en el Auditorio Nacional”, dijo instantes antes de seguir cantando el tema.

Julio Preciado: Concierto de despedida en el Auditorio Nacional y setlist Foto: Héctor López

“Buenas noches a todos allá en el segundo piso, acá, gracias a todos ustedes por estar esta noche con un servidor y esta banda, a mi familia, a mis hijos, mis nietos, mis amigos que me acompañan. Gracias a esta familia que me ha visto crecer desde 1990 que llegué con la banda el recodo, no tengo como agradecer tanto cariño”, acotó Julio con una sonrisa en la cara.

Julio Preciado: Concierto de despedida en el Auditorio Nacional y setlist Foto: Héctor López

Invitados de lujo: 'El Flaco' y José Manuel Zamacona Jr. en el escenario

35 canciones, entre las que estuvieron Palomino, El disgusto Que solo estoy sin ti, Seis pies abajo, El día que me acaricies lloraré, Leña de pirul, Dos hojas sin rumbo, Que te quise mucho, Una pura y dos con sal, así como El sinaloense, No vale la pena, Volver, volver, Amor eterno y El rey, entre otras, y con invitados de lujo como José Manuel Zamacona Jr. y José Ángel, El Flaco, Preciado hizo que 10 mil almas bailaran y cantaran, con la banda y el mariachi, por 130 minutos de manera ininterrumpida en lo que fue una probadita de su gira de despedida de los escenarios, la cual arrancará en agosto próximo.

Julio Preciado: Concierto de despedida en el Auditorio Nacional y setlist Foto: Héctor López

El setlist de la despedida: Las 35 canciones de Julio Preciado en el Auditorio

Durante 130 minutos, el sinaloense interpretó los temas que lo convirtieron en la voz más emblemática de la banda. Estos fueron algunos de los momentos más coreados:

Clásicos de banda: Leña de Pirul, Mi gusto es, Seis pies abajo y Dos hojas sin rumbo.

Leña de Pirul, Mi gusto es, Seis pies abajo y Dos hojas sin rumbo. Homenajes: Amor eterno, Volver, volver y El Rey.

Éxitos inolvidables: Que solo estoy sin ti y Una pura y dos con sal.

Tras este éxito en la CDMX, Julio Preciado se prepara para el arranque oficial de su gira de retiro definitivo, programada para el próximo mes de agosto.