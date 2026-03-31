Julio Preciado es dado de alta tras neumonía y manda mensaje a sus seguidores

El cantante Julio Preciado fue dado de alta luego de haber sido hospitalizado por una insuficiencia respiratoria que encendió las alertas entre sus seguidores. El exvocalista de Banda El Recodo permanecía internado en Mazatlán, Sinaloa.

La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes rápidamente comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

Julio Preciado es dado de alta tras sufrir insuficiencia respiratoria

Luego de haber sido hospitalizado, una situación que fue dada a conocer por el programa Ventaneando, se informó que el cantante presentó complicaciones respiratorias después de entrar a un estudio de grabación. De acuerdo con lo compartido todo ocurrió cuando estaba grabando unas voces y, al salir del estudio, comenzó a sentirse mal.

A través de sus redes sociales, el intérprete decidió tranquilizar a sus seguidores y compartir detalles sobre su estado de salud.

En un video donde se le observa dentro de un auto, mientras regresa a descansar a casa, el cantante aparece de buen ánimo y visiblemente tranquilo al hablar sobre su recuperación.

“No se preocupen, fue un susto nada más. Una neumonía típica que me pegó el día sábado, pero ya estamos bien. No se preocupen por mí, todo al cien. Un poco más de cuidado nada más, pero por lo demás créanme que me siento muy, muy bien”.

Julio Preciado agradece las muestras de cariño de sus seguidores

El artista también aprovechó el momento para agradecer a sus fans y amigos por mantenerse atentos a su salud y por las oraciones que le enviaron durante su recuperación.

“Gracias por sus oraciones, gracias por preocuparse por mí. Mando un fuerte abrazo para todos y aquí estamos listos para la batalla y la que sigue, gracias a Dios. Dios me quiere tener aquí en la tierra y creo que soy un consentido de Dios”.

Julio Preciado reaparece en redes tras ser hospitalizado Foto: @juliopreciado_oficial

Fans reaccionan y celebran la recuperación del cantante

Tras difundirse el video, cientos de seguidores reaccionaron con mensajes de cariño y alivio al saber que el cantante se encuentra mejor.

La publicación ya suma más de mil reacciones y comentarios en los que sus fans le desean salud y pronta recuperación.

Cabe recordar que en 2025 el artista ya había enfrentado un episodio de neumonía que lo llevó a permanecer en terapia intensiva.

Además, en 2020 el cantante fue sometido a un trasplante de riñón, una situación que lo obliga a mantener cuidados especiales, ya que su sistema inmunológico puede ser más vulnerable.

Julio Preciado reaparece en redes tras ser hospitalizado Foto: Cuartoscuro.com

A pesar de ello, Julio Preciado continúa recibiendo muestras de cariño y bendiciones por parte de sus seguidores, quienes celebran su recuperación.