Julio Preciado es hospitalizado de emergencia en Mazatlán; esto se sabe sobre su salud

Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia durante el fin de semana en Mazatlán, Sinaloa, según información del programa Ventaneando, donde se reportó que el artista ya muestra mejoría, aunque su condición sigue bajo vigilancia médica.

El intérprete, de 59 años, permanece internado debido a un problema pulmonar, una situación que ha generado mayor preocupación debido a sus antecedentes médicos, en particular por ser paciente con trasplante de riñón.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Julio Preciado?

De acuerdo con la información presentada en Ventaneando, el cantante fue atendido de emergencia tras presentar complicaciones respiratorias. Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre el diagnóstico, se indicó que su evolución ha sido favorable en las últimas horas.

Durante la emisión, la periodista Rosario Murrieta explicó que el equipo médico se mantiene atento a su evolución, destacando la participación del doctor Julio Ramos, quien viajó desde Guadalajara para supervisar personalmente su atención. Según el reporte, el artista se encuentra “mucho mejor”, aunque continúa hospitalizado.

julio preciado

Un historial médico que mantiene la alerta

La preocupación en torno a la salud de Julio Preciado no es reciente. El cantante ha enfrentado diversos problemas médicos en los últimos años, principalmente relacionados con complicaciones renales que derivaron en un trasplante en 2020.

Al tratarse de un paciente trasplantado, su sistema inmunológico es más vulnerable, lo que incrementa el riesgo ante infecciones o padecimientos respiratorios. Esta condición ha sido clave en la atención médica que recibe actualmente y en el seguimiento cercano de su estado.

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Los antecedentes de salud en los últimos años

En enero de 2020, el ex vocalista de Banda El Recodo fue sometido a un trasplante de riñón en Guadalajara, intervención que fue posible gracias a la donación de su hija Yuliana. Aunque la cirugía marcó una mejora importante en su calidad de vida, desde entonces ha enfrentado episodios médicos recurrentes.

Durante la pandemia de covid-19, el cantante fue hospitalizado y diagnosticado con neuropatía cardíaca. A esto se suma un episodio de neumonía leve en septiembre de 2025, el cual él mismo relacionó con el ritmo de trabajo, además de antecedentes de trombosis que forman parte de su historial clínico.

Un episodio más en medio de su trayectoria

La reciente hospitalización se suma a una serie de complicaciones que han llevado al cantante a considerar, en distintos momentos, la posibilidad de retirarse de los escenarios. En esta ocasión, el problema habría iniciado con dolores intensos en la espalda que evolucionaron hasta provocar una parálisis facial momentánea, lo que derivó en la atención médica que recibe actualmente.

Por ahora, el estado de salud de Julio Preciado se mantiene estable con signos de mejoría, mientras continúa bajo observación en un hospital de Mazatlán