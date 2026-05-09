¡Vida México! Carlos Rivera debuta hoy en la Plaza México con un show muy mexicano

Han pasado cuatro años desde que el papá de Carlos Rivera falleció. Eso le rompió el corazón al cantante quien en aquel momento se encontraba trabajando en España. Esa experiencia lo marcó y colocó en un estado de reflexión sobre lo que representan los recuerdos, las tradiciones y la cultura de la que proviene.

Fue entonces cuando se dio cuenta que el dolor de un corazón roto tiene un lugar seguro en la música del mariachi… y fue así como Carlos concibió ¡Vida México!, el disco con el que no sólo tiene un refugio emocional, sino que, al mismo tiempo, le dio la oportunidad de hacer un homenaje a su cultura, a esa que va más allá de cómo se concibe a México en el extranjero.

No quise hacer un álbum de música mexicana y ya, porque eso muchas veces pasa, buscas grandes canciones, un acompañamiento de mariachi espectacular porque aparte siento que hoy, si bien hay mucho regional mexicano que está marcando pues una etapa muy grande en la música del mundo, sin embargo, el mariachi no necesariamente está ahí. No es que no forme parte del regional, sin embargo, no es como que todos los que están haciendo regional hagan mariachi, somos bien poquitos.

“Y me di cuenta cuando develaron mi retrato en el (Salón) Tenampa y las dueñas me dijeron: ‘Carlos, es que no hay tantos representantes con mariachi’. Van haciendo regional, pero es banda, norteño, fusión, todo lo que supieras, los corridos tumbados, pero el mariachi, como tal, no es tanto, entonces me decían: ‘Nosotros te estamos poniendo aquí porque queremos que sea un compromiso de que sigas haciendo música de mariachi, porque necesitamos estos representantes que den la cara no solamente en México, sino en el mundo’”, compartió Carlos en entrevista exclusiva con Excélsior mientras veía el montaje de su escenario en la Monumental Plaza de Toros México.

Carlos Rivera Daniel Betanzos

¡Vida México! no sólo está inspirado en el Tenampa, en el amor y el desamor, también lleva una carga muy especial del Día de Muertos, una tradición mexicana que le cambió la vida después de que interpretó Recuérdame, el tema de la cinta Coco, y le encontró otro sentido después de 2022.

“El álbum está inspirado en el Día de Muertos, en todo el imaginario, la razón es muy clara, desde que yo canté la canción de Coco, como que muchas personas, no solamente en México, también fuera, me identificaban con ese tema, entonces a donde yo iba me decían: ‘Carlos, es que Coco, es que el Día de Muertos’, por ejemplo en otros países me decían que a partir de la película también ponían su altar de muertos días antes del Día de Muertos. Cuando pensaba en esto, a la mitad de todo, mi papá falleció y entonces como que había muchas señales que me decían que debía homenajear esa tradición en particular de nuestro país con música de mariachi, porque el mariachi es de esos secretos guardados que tenemos.

“Y también te lleva al pasado, te recuerda a tus abuelos, a tu casa, a las fiestas de niños. Cuando escucho mariachi, lo primero que pienso es en mi abuela, su casa, en mi papá, cuando yo estaba con ellos, cuando éramos felices, y tal vez sí lo sabíamos, entonces quise homenajear ese legado que tenemos los mexicanos de nuestra música. Además, las canciones que se escribieron, la mayoría son canciones de un corazón roto, y siento que con el mariachi es como más se saborean, cuando tienes un corazón roto, y yo venía de un corazón roto. Y hay de corazones rotos a corazones rotos, si alguien te dejó, sí le dedicas canciones de despecho y uno hasta eso lo saborea, pero cuando se te rompe un corazón por alguien que se te fue, no hay nada que lo cure”, agregó.

Carlos Rivera Daniel Betanzos

Hoy, Carlos Rivera compartirá frente a más de 40 mil personas en la Monumental Plaza de Toros México sus tradiciones y su amor por la música y no será una casualidad de que en este show, que es parte de su actual gira, esté presente el mariachi, el sonido que lo ha acompañado desde niño y que ahora lo ha arropado en su camino profesional.

“Empecé de niño cantando con mariachi, luego me fui también mucho a la balada, pero siempre cantaba las canciones de mariachi, me la pasaba cantando canciones de Vicente Fernández, Juan Gabriel, José Alfredo; La malagueña era mi número uno, como que siempre estaba muy presente el mariachi, pero cuando entro a La academia y salgo, pues la mayoría de todo lo que me ponía eran baladas. Me firman en Sony, me veían como su siguiente baladista, no tenía problema con ello porque a mí me gustaban genuinamente también mucho. Eso obviamente me trajo hasta aquí, pero siempre que yo grababa mariachi, algo pasaba en mi carrera.

“Coco tiene mariachi, tengo muchos duetos, pero los más exitosos son mariachi, incluyendo los de Maluma, Yuri y Río Roma, entonces, algo ha habido siempre ahí, como que siempre me llama hacia acá, por eso estoy contento de haberle hecho caso como a esta intuición. En la gira, independientemente, mis canciones propias de mariachi inéditas o las que ya tengo en repertorio, empecé a rescatar otras canciones de José Alfredo, de Antonio Aguilar, y es una emoción de la gente cantando porque son canciones que forman parte de nuestra vida y siento que es una oportunidad interesante para que las nuevas generaciones canten estas canciones, porque aparte se la saben, es casi como si nos las hubieran inyectado cuando nacemos, viene en el ADN del mexicano”, compartió.

Carlos Rivera canta hoy por primera vez en la Monumental, un lugar que si bien está cargado de tradición y cultura, se ha ido convirtiendo poco a poco en un espacio de referencia para shows donde el mariachi cabe a la perfección y donde figuras de la talla de Vicente y Alejandro Fernández han dado fe de eso. Ahora toca el turno al cantante de 40 años de ponerse al tú por tú con las dinastías.

Carlos Rivera Instagram

“Grabé Un puño de tierra para un homenaje a Antonio Aguilar, pero este tema lo he estado cantando en el show, junto con Fallaste corazón y Caminos de Guanajuato, que son tres canciones que hablan de la vida y la muerte, pero no son las obvias. Las canciones de México nos han hecho reflexionar acerca de la vida y de la muerte, siempre les hemos cantado de una forma súper natural, y por eso es que yo abracé el mariachi con este álbum después de que murió mi papá, porque era mi manera de poder decir: ‘Aquí me siento seguro hablando de esto, de otra manera no’.

La Monumental es un lugar único para presentar un show, estás acostumbrado a que puedes cantar en muchas plazas de toros de varios lugares, pero la México es la México, la cantidad de personas que se pueden reunir aquí no caben en ninguna otra plaza de ningún lugar del mundo. Yo he cantado en la de Sevilla, ahora voy a la de Murcia y a la de Valencia, pero estar aquí siento que es poner tu nombre en una lista muy selecta, hay una emoción muy particular como mexicano.

“Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en la México es Vicente Fernández, en Un mexicano en la México y él decía que si venía aquí, cantaba y llenaba era que realmente tenía el cariño del público mexicano. Y creo que sí, que hay algo muy cierto en lo que él decía”, dijo sonriendo.

Carlos sabe que el público lo quiere, pero sabe que los mexicanos aman sus tradiciones, por lo que pensó en hacer un homenaje al Día de Muertos en pleno mayo, creando la ofrenda más grande del mundo de forma virtual.

“Estamos planeando hacer la ofrenda más grande del mundo, donde tenemos un QR a una página donde la gente se mete, aparece una pequeña ofrenda en un marco, subes la foto de tu ser querido y la idea es que en el concierto se unan al concierto con la ofrenda en su teléfono.

“Habíamos hecho algo así en el show, pero en la pantalla del escenario, pero te da muy poco espacio, ahora tenemos esta novedad de la pequeña ofenda. Si algo hermoso tenemos los mexicanos es que se nos enseñó que si nosotros los recordamos, ellos no van a morir nunca. Para mí es de las cosas más hermosas”, expresó emocionado por la experiencia que vivirá hoy.

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