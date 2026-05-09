Este domingo 10 de mayo de 2026, Euphoria regresa con su quinto episodio de la tercera temporada. Como ya es costumbre, el estreno será simultáneo en HBO.

Tras el impactante cierre de la semana pasada, las redes sociales no han dejado de teorizar sobre el destino de los protagonistas. Con la policía pisándole los talones a Rue y el círculo de Nate Jacobs cerrándose cada vez más, el episodio 3x05 se perfila como uno de los más importantes de la temporada.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

Este es el horario en que se estrena el capítulo 5 de Euphoria 3

Aquí te dejamos los horarios confirmados para que disfrutes del nuevo episodio de Euphoria.

México (centro): 7:00 PM

7:00 PM Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

8:00 PM Estados Unidos (costa este): 8:00 PM

8:00 PM Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 10:00 PM

10:00 PM España: 3:00 AM (lunes 11 de mayo)

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

¿Qué pasó en el capítulo 4 de Euphoria 3?

La trama cruzó una línea de no retorno que ha dejado a todos los personajes al borde del abismo.

El momento más oscuro fue el ataque armado contra Álamo; algo que no solo dejó heridos, sino que arrastró a Rue al ojo del huracán. Al estar presente en la escena, la protagonista terminó vinculándose directamente con los peligrosos hilos de Laurie, complicando su situación legal y personal.

Además, el robo de la caja de seguridad de Álamo se convirtió en el gran enigma de la temporada. Este objeto parece ser la pieza de dominó que derribará todo en los próximos capítulos si cae en las manos equivocadas. Por otro lado, la guerra fría entre Cassie y Maddy ha escalado.

Su relación ya no tiene vuelta atrás y el rencor ha sustituido cualquier rastro de la antigua confianza que compartían. Por último, el declive de Nate Jacobs se hizo más evidente que nunca.

Vimos a un Nate despojado de su control casi quirúrgico, enfrentándose a la falta de dinero y a la ausencia de aliados. Sus errores del pasado finalmente parecen estar alcanzándolo, mostrándonos a un villano mucho más frágil, errático y acorralado por un entorno que ya no puede dominar a su antojo.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

¿Qué pasará en el episodio 5 de Euphoria 3?

El próximo episodio, titulado “This Little Piggy”, promete ser el más tenso de la temporada hasta ahora.

Según los avances oficiales, Rue estará bajo una vigilancia extrema; no solo por parte de las autoridades tras el tiroteo, sino por aquellos que sospechan que podría estar colaborando con la DEA.

Cassie empezará a mostrar sus primeras fisuras. Aunque parece estar alcanzando un nuevo tipo de éxito, Maddy ya está moviendo los hilos para boicotear este crecimiento.

Finalmente, se espera que Nate Jacobs tome una decisión desesperada que podría poner en jaque incluso a su propia familia.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

Calendario completo de Euphoria temporada 3

La tercera temporada de Euphoria cuenta con ocho episodios, todos con estreno semanal los domingos. El calendario confirmado es el siguiente:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Episodio 2: 19 de abril de 2026

19 de abril de 2026 Episodio 3: 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Episodio 4: 3 de mayo de 2026

3 de mayo de 2026 Episodio 5: 10 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026 Episodio 6: 17 de mayo de 2026

17 de mayo de 2026 Episodio 7: 24 de mayo de 2026

24 de mayo de 2026 Episodio 8: 31 de mayo de 2026