¡Con máscara y todo! BTS sorprende en la Arena México durante función de lucha libre

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México siguen dejando momentos inolvidables para ARMY, pero esta vez no ocurrió arriba del escenario.

Durante uno de sus días libres, cuatro integrantes de la banda surcoreana aprovecharon para visitar uno de los recintos más emblemáticos de la capital: la Arena México, conocida como la “Catedral de la Lucha Libre”.

Lo que nadie esperaba era ver a integrantes como Suga, Jin y Jimin, disfrutando de una función de lucha libre mexicana entre máscaras, gritos y emoción. La visita rápidamente se volvió viral en redes sociales y dejó sorprendidos a los asistentes que compartieron recinto con los idols coreanos.

BTS vive la pasión de la lucha libre en la Arena México

A través de videos difundidos en redes sociales, se puede observar a los integrantes de BTS disfrutando desde los asientos de la Arena México, completamente emocionados por el ambiente que caracteriza a este deporte mexicano.

Además, los artistas se pusieron máscaras de lucha libre, sumándose a la experiencia y mostrando entusiasmo por una de las tradiciones más populares de México. El momento fue celebrado por fans mexicanos y usuarios en internet, quienes no tardaron en viralizar las imágenes.

Místico saluda a BTS y el momento se vuelve viral

La noche del viernes 8 de mayo tuvo como protagonistas en el ring a Místico y Titán, quienes se enfrentaron a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario en una función que ya era esperada por los aficionados a la lucha libre.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Místico se acercó hasta donde estaban los integrantes de BTS para saludarlos y agradecerles su presencia en la Arena México. El gesto emocionó tanto a los fans del K-pop como a los amantes de la lucha libre.

Incluso, en algunos videos se puede ver al luchador usando una chamarra de BTS, detalle que desató comentarios en redes sociales y llevó a muchos a decir que hasta el “Rey de Plata y Oro” es fan de la agrupación.

Redes sociales reaccionan

La visita de BTS a la Arena México provocó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron lo inesperado y surrealista del momento.

Algunos incluso bromearon con frases como “México superando a la IA”, haciendo referencia a lo difícil que habría sido imaginar a integrantes de BTS disfrutando de una noche de lucha libre mexicana junto a los aficionados.

La banda surcoreana todavía tiene programadas dos fechas más de conciertos en el Estadio GNP Seguros este 9 y 10 de mayo, donde concluirán su gira BTS WORLD TOUR ARIRANG en México.

Sin duda, esta inesperada visita a la Arena México ya quedó como uno de los momentos más icónicos y virales de BTS durante su paso por la CDMX.