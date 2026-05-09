De Rocha Moya a Hernán Cortés

Hernán Cortés no viene al caso. Ni siquiera por la acortada visita a México de Isabel Díaz Ayuso, la derechista presidenta de la Comunidad de Madrid, y sus intentos por reivindicarlo.

Desde primaria, los mexicanos sabemos que don Hernán encabezó la conquista de México y que no lo hizo repartiendo abrazos, sino con armas de fuego, caballos y alianzas militares con pueblos indígenas enemigos de los mexicas.

Pero eso fue hace más de 500 años. México estaba lejos de ser colonizado internamente por los cárteles de la droga. Ése sí es el problema más grave que hoy enfrenta el país.

Los cárteles generan la mayoría de los homicidios, masacres, desapariciones y torturas. Aunque las tasas de homicidio bajaron en 2025 –alrededor de 17-23 por 100 mil habitantes, la más baja en años–, siguen en niveles muy altos históricamente.

Hay decenas de miles de muertos al año, más de 130 mil desaparecidos acumulados y episodios brutales como los que siguieron a la muerte de El Mencho en 2026.

Nos guste o no, controlan regiones enteras, imponen “leyes” propias, bloquean carreteras, extorsionan y desplazan poblaciones. Los abrazos no balazos les dieron casi seis años de impunidad. Se empoderaron.

*El segundo piso de la 4ª Transformación necesita distractores. La imagen de Morena está muy lastimada por el tema de la alianza del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios con Los Chapitos.

Algunos morenos de alto perfil están muy nerviosos con el anuncio del procurador interino de EU, Todd Blanche, de que solicitarán más detenciones de narcopolíticos mexicanos con fines de extradición. Ya se vieron.

El presidente Donald Trump no da tregua. Ya amenazó claramente con medidas unilaterales, si el gobierno de México no hace su trabajo. Hay que tomarlo en serio.

Ayer volvió a la carga. “Tenemos un problema, porque los cárteles gobiernan México. Nadie más. Los cárteles gobiernan el país”, machacó.

Lo escribimos aquí. La protección del gobierno de Sheinbaum al gobernador Rocha y a sus cómplices ha servido de excusa para los ataques del presidente de EU al gobierno de México. Los días difíciles no paran. El jueves nos enteramos de que Marco Rubio, secretario de Estado, ordenó la revisión de los 53 consulados de México en EU.

Los motivos de Rubio, según la cadena CBS News, tienen que ver con supuestos intentos de influir, desde los consulados, en las elecciones intermedias de este noviembre, a favor de los demócratas.

La presidenta Sheinbaum reviró en la mañanera de ayer. “La idea de que los consulados mexicanos hacen política en Estados Unidos es totalmente falsa”, aseguró.

*Los morenos no le encuentran la cuadratura al círculo. Quisieron montarse en el tema de Maru Campos y los agentes de la CIA para revertir los efectos del caso Rocha Moya.

Resultó un boomerang. La gobernadora de Chihuahua tiene hoy una proyección nacional que no tenía, a un año de terminar su mandato en el estado grande.

No son pocos los mexicanos qué, en su fuero interno, están de acuerdo en que se combata al crimen organizado como sea. Aun si agentes de Estados Unidos participan en las operaciones.

Ya están hartos de violencia y extorsiones.

*El tema de Isabel Díaz Ayuso merece mención aparte. Militante del Partido Popular, la principal fuerza de centro-derecha en España, canceló el resto de su viaje a México –le faltaban cinco días– luego de culpar a la presidenta Sheinbaum de nutrir el “boicot” a su visita.

“La Presidenta ha intentado, a lo largo de estos días, utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablado de ella, porque tengo respeto por la persona que ha sido elegida en las urnas”, dijo en un video proyectado por el diario El País.

Y más adelante: “Me canso de ver como vuelven al pasado, una y otra vez, para que te digan que si tu no compras una leyenda de una manera, eres bueno o eres malo…”.

La Comunidad de Madrid sacó un comunicado en el que afirma que “la Presidenta del gobierno mexicano” boicotea la entrega de Premios Platino, en Xcaret, y amenaza con cerrar el hotel donde se celebra, si acude la presidenta Díaz Ayuso.

Agregó: “En su programa diario de televisión (la mañanera) la Presidenta de México ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos.

“La ultraizquierda que gobierna Mexico se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles”, puntualizó.

El Grupo Xcaret, que organiza la gala, negó “categóricamente” haber recibido amenaza o instrucción alguna por parte de la presidenta Sheinbaum o de algún funcionario del gobierno de México.

El grupo, sin embargo, reconoció haber retirado la invitación a Díaz Ayuso por las desafortunadas declaraciones vertidas por la Comunidad de Madrid.