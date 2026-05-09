Frentes Políticos / 9 de mayo de 2026

1. Amistad. La presidenta Claudia Sheinbaum negó contacto con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, aunque confirmó encuentros esporádicos con Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y académica, a quien describió como amiga desde los años del gobierno capitalino. La escena luce casi inocente, con conversaciones sobre familia, trabajo académico y nietos. Pero en Palacio Nacional nada es casual. Mientras la oposición insiste en retratar un maximato y dentro de Morena algunos miden la sombra del tabasqueño, Sheinbaum ensaya distancia sin romper el hilo afectivo con el círculo íntimo del obradorismo. ¿Amistad o política? Ambas, parece.

2. Calendario roto. Mario Delgado, secretario de Educación, decidió adelantarse como si el decreto que modifica el calendario escolar ya estuviera firmado y dejó a Claudia Sheinbaum atrapada en una polémica. Mientras en Palacio se insistía en que el recorte del ciclo escolar seguía bajo revisión para no afectar el aprendizaje, desde Sonora Delgado confirmó que el último día de clases es el 5 de junio. Dos versiones. Un mismo gobierno. Como diría el Divo de Juárez: “¡Pero qué necesidad!”.

3. Tragedia. Javier May, gobernador de Tabasco, pasó de los aplausos por su cumpleaños en la Feria Tabasco al comunicado de emergencia por el incendio que dejó cinco muertos. La fiesta terminó convertida en crisis política y administrativa que se suma a los apagones en la entidad. May prometió apoyo económico para los expositores afectados y abrió investigaciones para determinar las causas; Protección Civil intentaba contener la indignación que ya circulaba en redes y la evacuación caótica. El golpe pega doble, por las víctimas y por la imagen de control que May buscaba proyectar. Volvió a fallar.

4. Entreguismo. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, llevó la guerra política mexicana hasta Washington y pidió formalmente que EU declare a Morena como una organización terrorista. La apuesta es explosiva, usar el caso Rubén Rocha Moya para colocar al partido gobernante bajo sospecha internacional. Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, respondió acusándolo de buscar intervención extranjera y de actuar contra la soberanía nacional. El problema para Alito es político. En su intento por golpear a la 4T terminó alimentando el discurso patriótico de Palacio Nacional. ¿No tiene mejores ocurrencias?

5. Impunidad cero. Humberto Nava, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, terminó detenido en Coyoacán y ahora el ruido no proviene de una protesta laboral, sino de una acusación por presunta violencia contra su pareja. La escena resulta incómoda para una institución que alega un discurso de legalidad mientras uno de sus dirigentes sindicales acaba sentado ante el MP. Nava fue trasladado a la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y la carpeta apenas comienza a caminar, pero el golpe político ya está hecho. ¿Se hará justicia?