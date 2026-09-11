El Juicio: Conoce la serie de Eugenio Derbez en Prime Video inspirada en hechos reales

Prime Video expandió su catálogo de contenidos con el estreno de "El Juicio", una producción dramática, protagonizada por Eugenio Derbez, que expone la violencia sexual y la impunidad en México. La ficción retrata un delicado conflicto social a través de ocho episodios cargados de tensión y enfrentamientos directos entre las familias involucradas.

La trama comenzó cuando el hijo de un empresario poderoso enfrentó una acusación formal por abusar sexualmente de su compañera escolar. Los padres de ambos jóvenes protagonizaron un choque frontal donde cada uno defendió su postura mediante recursos legales, influencias políticas y presiones financieras considerables.

Eugenio Derbez es el protagonista de El Juicio. Foto: Prime Video

Mientras una familia exigió justicia absoluta para la víctima, la otra utilizó sus redes de poder para intimidar a los testigos. La narrativa expuso algunas desigualdades del sistema judicial mexicano cuando el capital económico intervino directamente en la resolución de los casos de abuso.

El origen periodístico y los casos reales detrás de la trama

La producción televisiva no adaptó un único expediente judicial, sino que recopiló diversos testimonios de sobrevivientes. El proyecto nació en 2020 durante una charla entre el periodista León Krauze y el actor Eugenio Derbez sobre abusos de poder y casos de impunidad institucional.

El Juicio es una película inspirada en hechos reales. Foto: Prime Video

Daniel Krauze asumió la creación del guion y estructuró una narrativa basada en experiencias documentadas en el país. Los especialistas notaron similitudes directas con el polémico caso de Los Porkys de Costa de Oro, ocurrido en el estado de Veracruz durante el año 2015.

Aquel escándalo nacional expuso la protección institucional otorgada a jóvenes de clases privilegiadas acusados de agresiones graves. La serie retomó dichos patrones para mostrar la dificultad extrema que enfrentaron las víctimas al buscar justicia frente a agresores respaldados por el dinero.

Un elenco estelar liderado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso

El reparto reunió a figuras internacionales de la actuación para encarnar los complejos papeles principales del drama. Eugenio Derbez dejó atrás la comedia tradicional para interpretar al padre que exigió justicia para su hija afectada por el delito.

El Juicio retrata el abuso de poner en México Foto: Prime Video

Pedro Alonso, reconocido mundialmente por dar vida al personaje de Berlín en La Casa de Papel, asumió el rol del empresario millonario. El actor español encarnó al padre del joven acusado que utilizó toda su influencia para evitar la cárcel.

El elenco principal integró a Karla Gaytán en el papel de la joven agraviada y a Iker Solano como el estudiante señalado. La lista sumó a intérpretes como Dominika Paleta, Humberto Busto, Ximena Ayala y Antonio de la Vega en roles determinantes para la historia.