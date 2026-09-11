Famosos que fueron al concierto de Carín León y se quedaron esperando

Carín León tuvo que cancelar el concierto que tenía programado en Sphere de Las Vegas, luego de enfrentar una serie de fallas durante su traslado en avión que le impidieron llegar a tiempo al recinto.

La cancelación tomó por sorpresa a los miles de asistentes que esperaban disfrutar en vivo de los éxitos del intérprete de “Primera Cita”, pero entre quienes se quedaron con el corazón roto también hubo varios famosos que viajaron especialmente para verlo.

Famosos viajaron para ver a Carín León en Las Vegas

Varios artistas tenían planeado disfrutar del concierto de Carín León en Sphere de Las Vegas. El programa Ventaneando captó a algunos de ellos mientras se dirigían al evento.

De acuerdo con el periodista Ricardo Manjarrez, entre los famosos que tenían contemplado asistir estuvieron Yalitza Aparicio, Kim Shantal, Diana Bovio y Natasha Dupeyrón.

Incluso, antes de viajar a Las Vegas, Natasha Dupeyrón fue cuestionada por el medio de comunicación en el aeropuerto y compartió que es muy fan del cantante. Además, reveló que esperaba escuchar algunas canciones de su nuevo disco durante el concierto.

Sin embargo, sus expectativas quedaron en pausa luego de que se confirmara la cancelación del espectáculo.

Mariana Botas reacciona triste a la cancelación del concierto de Carín León

Otra de las famosas que viajó hasta Las Vegas para disfrutar del show fue Mariana Botas, quien compartió en sus historias de redes sociales que el concierto de Carín León había sido cancelado.

La actriz no ocultó su tristeza y molestia por lo ocurrido, pues ya se encontraba en la ciudad cuando recibió la noticia.

“Pues sí, gente, sí canceló el concierto Carín León. Todos los mensajes que me están mandando, pues sí, yo estoy aquí. Ya sé que se canceló y créanme que estoy triste, enojada. Tengo muchos sentimientos encontrados”, compartió con sus seguidores.

Mariana Botas confirmó a sus seguidores la cancelación del concierto de Carín León en sus stories. Foto: IG @marianabotasl

¿Por qué canceló Carín León su concierto en Sphere de Las Vegas?

A través de sus redes sociales, Carín León explicó que no pudo llegar a Las Vegas debido a una serie de problemas que presentó durante su traslado en avión.

El cantante detalló que primero tuvieron una falla en los frenos de la aeronave y, después de solicitar otro avión, también se presentó un problema con la dirección.

“No pudimos llegar al evento, tuvimos fallas con los aviones. Desde el primero, nuestra salida estaba programada como a las 2 o 3 de la tarde. Fuimos al avión, tuvimos una falla de frenos, mandamos a pedir otro avión y llegó como 4:30, tuvimos otra falla de dirección ahora, de verdad no entiendo mucho, pero ahí están las bitácoras”, explicó.

Ante esta situación, el cantante señaló que la decisión de no presentarse se tomó pensando en la seguridad de todos.

Los seguidores que tenían boletos para el concierto no tendrán que perderlos, pues se informó que serán válidos para la nueva fecha del 15 de septiembre de 2027.

En caso de que los asistentes no puedan acudir a la nueva presentación, también se confirmó que podrán solicitar el reembolso de sus boletos.