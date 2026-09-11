Niurka y Manelyk González protagonizan fuerte pleito en La Granja VIP | VIDEO

La tranquilidad terminó la mañana de este viernes 11 de septiembre dentro de las instalaciones de La Granja VIP. La vedette Niurka Marcos y la influencer Manelyk protagonizaron un violento altercado verbal que sacudió la dinámica del famoso reality show.

Las cámaras de la transmisión continua 24/7 captaron el momento exacto de la confrontación entre ambas celebridades. Las participantes intercambiaron insultos y descalificaciones personales frente a la mirada atónita del resto de los competidores.

El conflicto escaló rápidamente cuando las figuras de la televisión comenzaron a atacarse utilizando detalles íntimos. La discusión incluyó fuertes señalamientos sobre sus respectivas trayectorias profesionales y sus polémicas relaciones sentimentales del pasado.

La artista nacida en Cuba reafirmó su reputación como una figura explosiva de la pantalla chica. Por su parte, la creadora de contenido demostró su experiencia en formatos de telerrealidad al sostener la mirada ante los gritos de su oponente.

Tras el primer cruce de agresiones verbales, la ex Aventurera decidió abandonar el área común para reducir la tensión. El momento de aparente calma duró apenas unos segundos antes de que el pleito retomara su intensidad inicial.

Niurka Marcos regresó al espacio donde permanecía la ex integrante de Acapulco Shore acompañada por otros granjeros. En este segundo round, las famosas elevaron el tono de voz y lanzaron nuevas advertencias directas.

Durante esta fase del conflicto, Manelyk respondió de manera contundente a las provocaciones de la actriz. La mexicana le recordó su estatus como la favorita indiscutible del público desde el arranque de esta segunda temporada.

El impacto mediático del altercado

La rivalidad entre ambas personalidades detonó múltiples reacciones en las redes sociales durante las primeras horas del día. Los seguidores del programa viralizaron los fragmentos del pleito y tomaron partido por su celebridad preferida.

El choque de egos establece una nueva narrativa para las próximas semanas de encierro y convivencia. La producción del programa capitaliza estas controversias para asegurar los altos niveles de audiencia en el horario estelar de la televisión.

Niurka ya dio de qué hablar en La Granja VIP. Foto de IG: Niurka Marcos

Los demás participantes del formato optaron por mantener distancia durante el feroz cruce de palabras. Ningún habitante intervino para separar a las involucradas, permitiendo que el conflicto fluyera de manera natural ante los espectadores.

Esta fractura frontal altera por completo las estrategias de los distintos bandos formados en los primeros días. Los aliados de ambas figuras televisivas deberán replantear sus pactos para sobrevivir a las futuras eliminaciones del concurso.

Manelyk González mantiene su rivalidad con Niurka. Foto de IG: Manelyk González

Semana de eliminación y cambios en la placa

La pelea ocurrió en un momento de máxima tensión por la inminente salida del primer expulsado del proyecto. La presión del encierro comienza a cobrar factura entre los famosos que luchan por el premio final.

La primera placa de riesgo incluye a tres reconocidas figuras del entretenimiento que buscan el respaldo de la audiencia. La comediante Mónica Escobedo, el conductor Rafa Mercadante y el creador de contenido Kevyn Contreras "El Bicolor" conforman la lista de sentenciados.

Hay tres nominados al momento en La Granja VIP Instagram: La granja VIP

Las reglas del juego sufrirán una modificación drástica la noche de este mismo viernes durante la gala principal. La producción retirará a uno de los sentenciados de la Tabla de Nominación para garantizar su permanencia una semana más.

El lugar vacante en la zona de riesgo lo ocupará de manera inmediata otro competidor a través de un intercambio sorpresivo. Esta mecánica de salvación añadirá una capa extra de drama a la ya convulsa situación que domina la casa.