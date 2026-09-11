Lady Gaga y Michael Polansky dan la bienvenida a su primer bebé, según los reportes

La superestrella internacional Lady Gaga y el empresario tecnológico Michael Polansky iniciaron una nueva etapa familiar. La pareja celebró el nacimiento de su primer bebé, según la información que publicó el portal especializado Page Six este 11 de septiembre de 2026.

Esta noticia marca el debut maternal de la intérprete de 40 años de edad tras un prolongado retiro del ojo público. Los representantes legales de la cantante y del inversor guardaron silencio absoluto ante las múltiples solicitudes de la prensa sobre este acontecimiento.

Lady Gaga y Michael Polansky se habrían casado en secreto. Foto: Grosby Group

Hasta el momento del anuncio, el equipo de trabajo de la artista reservó los detalles más íntimos del alumbramiento. El público y los medios de comunicación desconocen el nombre, el sexo biológico y la fecha exacta del nacimiento del primogénito de la estrella pop.

La intérprete estadounidense desapareció de los eventos sociales desde el pasado mes de agosto para proteger su intimidad. Este aislamiento voluntario desató fuertes rumores en la industria musical sobre un posible estado de gestación o la celebración de una boda secreta.

Lady Gaga besando a Michael Polansky. Foto: Grosby Group

La artista cerró su última etapa laboral intensiva al concluir su gira mundial “The Mayhem Ball” en abril de 2026. El agotador tour mundial exigió su presencia en 86 presentaciones en vivo a lo largo de casi nueve meses de trabajo ininterrumpido.

Una relación alejada de los reflectores mediáticos

Fuentes cercanas a la artista describieron el romance como un refugio de paz total para la ganadora del Oscar. El vínculo afectivo brindó tranquilidad a la estrella después de soportar una exposición mediática extrema durante toda su trayectoria profesional.

El noviazgo entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó en la más estricta privacidad durante el año 2019. Los enamorados decidieron hacer público su romance en 2020, consolidando una relación estable frente a la lente de los paparazzi internacionales.

El romance entre Lady Gaga y Michael Polansky. Fotos de IG: Lady Gaga

La intérprete confirmó su compromiso matrimonial con el empresario en 2024, formalizando su proyecto de vida en común. El prometido de la cantante destaca por su formación académica en la Universidad de Harvard y su exitosa carrera directiva dentro del sector biotecnológico.

La pareja priorizó la discreción total durante las semanas previas al nacimiento de su primer bebé. Ambos construyeron un entorno blindado para vivir los últimos meses del proceso lejos de las cámaras y del escrutinio de los tabloides de espectáculos.

El sueño consolidado de formar una familia

El deseo de abrazar la maternidad acompañó a la cantante durante sus últimas entrevistas con la prensa especializada. En marzo de 2025, la estrella confesó al diario The New York Times sus profundas reflexiones sobre el drástico cambio de vida que implicaba tener un hijo.

Durante aquella conversación periodística, la artista reconoció las dificultades naturales de equilibrar la crianza con una agenda laboral saturada. La música y la actuación dominaron por completo el centro de sus prioridades personales durante más de quince años de éxitos ininterrumpidos.

Lady Gaga y Michael Polansky ya habrían recibido a su primer bebé. Foto de IG: Lady Gaga

Siete meses después, en octubre de 2025, la celebridad retomó el tema durante su participación estelar en "The Stephen Colbert Show". Frente a la audiencia televisiva, la intérprete catalogó el rol de madre como uno de los objetivos primordiales que anhelaba cumplir en su futuro cercano.

La llegada de este nuevo integrante cristaliza por fin los proyectos familiares de la multifacética artista estadounidense. Este nacimiento inaugura la esperada faceta personal que la estrella visualizó públicamente ante sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Los fanáticos de la estrella inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación para la nueva familia. El entorno de la celebridad mantiene el hermetismo mientras los admiradores esperan la primera fotografía oficial del recién nacido.