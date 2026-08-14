¿Se separan? Eugenio Derbez da su versión sobre la relación de José Eduardo y Paola Dalay

La supuesta separación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúa generando preguntas entre sus seguidores, especialmente después de que ambos han evitado confirmar de manera definitiva cuál es el estado actual de su relación. Ahora, las declaraciones de Eugenio Derbez añadieron un nuevo elemento al misterio.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la supuesta separación de José Eduardo?

En medio de la incertidumbre, Eugenio Derbez fue cuestionado por la prensa sobre la situación sentimental de su hijo. El comediante sorprendió al admitir que tampoco tiene información concreta sobre lo que ocurre entre José Eduardo y Paola.

El comediante aseguró que no sabe si José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación. Instagram

No sé, la verdad es que no nos ha dicho, no nos han comentado si están separados o no”, respondió el actor.

La declaración rápidamente llamó la atención, ya que contradice cualquier expectativa de que la familia Derbez tuviera información privilegiada sobre una eventual ruptura. De acuerdo con sus propias palabras, José Eduardo no les habría comunicado que él y Paola terminaron.

Por ahora, entonces, la separación no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos protagonistas.

Paola Dalay negó que haya existido una infidelidad, pero evitó confirmar si continúa con José Eduardo. Instagram

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron? Esto se sabe

Los rumores comenzaron a crecer a finales de julio, cuando surgieron versiones sobre una posible crisis sentimental. Entre los indicios que alimentaron las especulaciones estuvieron algunos movimientos en redes sociales, la eliminación de fotografías y la ausencia de Paola en determinadas publicaciones relacionadas con José Eduardo.

Paola Dalay aseguró que hablará sobre su relación con José Eduardo cuando él regrese a México. Instagram

A esto se sumó un viaje del actor a España junto a su hija Tessa, mientras Paola permaneció en México debido a compromisos profesionales. La situación provocó que usuarios de redes sociales comenzaran a preguntarse si la pareja había decidido tomar caminos separados.

Paola Dalay rompe el silencio sobre su relación con José Eduardo

Ante las versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad, Paola Dalay decidió hablar con algunos medios de comunicación.

Paola también salió en defensa de Mafer Reséndiz y negó que haya tenido alguna relación con José Eduardo. Foto: IG paodalay_2203

La creadora de contenido negó que hubiera existido una tercera persona en su relación y rechazó específicamente los rumores que involucraban a Mafer Reséndiz, colaboradora de Mixologando, proyecto de José Eduardo.

Paola incluso defendió a Mafer y aseguró que se trata de una mujer a quien aprecia y respeta, por lo que lamentó que haya sido involucrada en las especulaciones sobre su vida sentimental.

Sin embargo, la joven evitó confirmar si ella y José Eduardo continúan juntos. Explicó que el actor se encontraba trabajando en España y que ella tenía compromisos en México, por lo que prefería esperar a que regresara para que ambos pudieran hablar públicamente sobre la situación.

Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”, explicó.

Los rumores aumentaron después de que José Eduardo viajara a España junto a su hija Tessa.

Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que la pareja esté atravesando una crisis, aunque tampoco constituyen una confirmación de separación.

¿Cuánto tiempo llevan juntos José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

José Eduardo y Paola comenzaron su relación a finales de 2019 y, con el paso del tiempo, consolidaron una familia. En junio de 2024 nació su hija Tessa, quien actualmente es una de las principales prioridades de ambos.

La pareja atraviesa rumores de crisis luego de varios años de relación y una hija en común. IG

Precisamente, Paola ha dejado claro que, independientemente de lo que ocurra con su relación sentimental, el bienestar de su hija está por encima de cualquier diferencia. Incluso señaló que, si eventualmente decidieran separarse, considera que podrían mantener una buena relación como padres.

Por ahora, la pareja parece haber elegido esperar para hablar públicamente y evitar conclusiones precipitadas. Mientras Eugenio Derbez asegura desconocer si existe una ruptura, Paola Dalay insiste en que será junto a José Eduardo cuando llegue el momento de explicar qué sucede entre ellos.