Así es la nueva Carrie de Mike Flanagan para Prime Video; tráiler revela cambios

Carrie ha pasado varias veces de las páginas de Stephen King a la pantalla, pero Prime Video prepara una nueva versión de la historia. El primer tráiler muestra que Mike Flanagan no se limitará a repetir lo que ya conocemos.

¿De qué trata la nueva serie de Carrie?

Prime Video presentó el tráiler oficial de Carrie, la nueva adaptación de la novela de Stephen King, que en esta ocasión llegará en formato de serie.

La producción está encabezada por Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie White, una adolescente que ha pasado gran parte de su vida aislada junto a su madre, Margaret, interpretada por Samantha Sloyan.

Todo cambia después de la muerte repentina de Ralph, el padre de Carrie. La situación atrae la atención sobre la familia y obliga a la adolescente a ingresar por primera vez a una escuela pública.

Carrie no conoce muchas de las dinámicas sociales de sus compañeros y pronto comienza a sufrir acoso por parte de otros estudiantes.

Al mismo tiempo, descubre que posee poderes telequinéticos que comienzan a manifestarse con mayor intensidad cuando se encuentra bajo presión.

La premisa conserva así buena parte de los elementos que han acompañado al personaje desde la novela original, aunque la serie introduce cambios para colocar la historia en la actualidad.

Summer H. Howell protagoniza la nueva serie de Carrie en Prime Video. Prime Video

¿Qué cambia en la nueva Carrie de Prime Video?

Una de las principales diferencias aparece en la forma en que Carrie enfrenta el acoso escolar.

El tráiler recupera uno de los momentos más conocidos de la historia. Carrie tiene su primera menstruación en los vestidores y entra en pánico porque desconoce qué está ocurriendo con su cuerpo.

Sus compañeras comienzan a burlarse de ella, pero en esta ocasión los teléfonos celulares también forman parte de la escena. Las estudiantes graban la humillación y las imágenes terminan circulando en internet.

La situación cambia una parte importante del conflicto original. El acoso contra Carrie ya no queda solo en los pasillos de la escuela, sino que puede continuar a través de las redes sociales.

La serie utiliza así un problema actual para actualizar una historia publicada por Stephen King en 1974, cuando las redes sociales y los teléfonos inteligentes ni siquiera formaban parte de la vida cotidiana.

Esta nueva versión también tendrá más tiempo para desarrollar a sus personajes.

A diferencia de las adaptaciones cinematográficas anteriores, Carrie tendrá ocho episodios, lo que permitirá ampliar la historia de la protagonista, su relación con Margaret y la vida de los estudiantes que la rodean.

Mike Flanagan está detrás de la nueva adaptación de Carrie. Captura de Pantalla tráiler Carrie Prime Video

¿Quién será la nueva Carrie White?

El papel principal quedó en manos de Summer H. Howell, actriz canadiense que ya cuenta con experiencia dentro del género de terror.

Howell participó anteriormente en Curse of Chucky y Cult of Chucky, además de aparecer en producciones como Clouds.

Por su parte, Samantha Sloyan interpretará a Margaret White, la estricta y dominante madre de Carrie.

Sloyan ya ha trabajado en varias ocasiones con Mike Flanagan. La actriz apareció en producciones como The Haunting of Hill House, Midnight Mass y The Midnight Club.

El reparto también incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Arthur Conti como Billy Nolan y Amber Midthunder como Miss Desjardin.

La nueva Carrie llegará a Prime Video el 7 de octubre de 2026. Captura de Pantalla tráiler Carrie Prime Video

Mike Flanagan vuelve a adaptar a Stephen King

La nueva versión estará encabezada por Mike Flanagan, quien se desempeña como showrunner, guionista y productor ejecutivo.

El cineasta ya tiene experiencia llevando las historias de Stephen King a la pantalla.

En 2017 dirigió Gerald's Game, adaptación de la novela del escritor protagonizada por Carla Gugino y Bruce Greenwood.

Dos años después estuvo detrás de Doctor Sleep, película basada en la continuación de The Shining y protagonizada por Ewan McGregor.

Más tarde dirigió The Life of Chuck, basada en otra historia de King.

Para Carrie, Flanagan también dirigirá cuatro de los ocho episodios de la temporada.

Stephen King participa como productor ejecutivo del proyecto, mientras que Amazon MGM Studios está detrás de la producción.

Carrie regresa como una serie de ocho episodios en Prime Video. Captura de Pantalla tráiler Carrie Prime Video

¿Cuándo se estrena Carrie en Prime Video?

Los ocho episodios de Carrie se estrenarán el 7 de octubre de 2026 en Prime Video, por lo que la temporada completa estará disponible desde el mismo día.

Este 2026 se cumplen 50 años del estreno de la película de Brian De Palma, que llegó a los cines en noviembre de 1976.