FIL Monterrey 2026: literatura, pensamiento y cultura con mirada internacional

Poner los contenidos, las ideas y las experiencias significativas en el centro de todo lo que hacemos; pero con una voz propia y una mirada abierta al mundo”. Así define la misión y la vocación de la Feria Internacional del Libro Monterrey su presidenta, Carmen Junco.

“Cada conversación, cada invitación, cada conferencia, cada encuentro y cada espacio responden a una misma intención: acercar a las personas ideas que las acompañen, que las reten, que las emocionen y que permanezcan con ellas muchos años”, dijo ayer la promotora cultural.

En rueda de prensa en la capital regia, Junco y el equipo organizador del encuentro editorial más importante del norte del país, cuya edición 34 se realizará del 10 al 18 de octubre, detallaron el programa cultural que, consideran, alcanza este año “su máxima calidad”.

Jean-Marie Gustave Le Clèzio, Premio Nobel de Literatura 2008. Foto: Héctor López.

“Este 2026 damos un salto de calidad. Somos una feria con contenidos de alto valor, un crecimiento en nuestros espacios y una apuesta por todos los públicos”, señaló Henoc de Santiago, director de la feria que reunirá a autores provenientes de más de 13 países.

Con El Colegio Nacional como invitado de honor, la programación internacional estará encabezada por un Nobel de Literatura, dos Premios Princesa de Asturias, un Premio Formentor y dos Premios Pulitzer, además del nacimiento del encuentro de filosofía “Sentir y pensar nuestro tiempo”.

Destaca la presencia de los escritores franceses Jean-Marie Gustave Le Clézio, Nobel de Literatura 2008, y Emmanuel Carrère, Princesa de Asturias de las Letras 2021; quienes presentarán sus libros más recientes, Tres entradas a México y Koljós, respectivamente. Son parte de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias, será uno de los invitados a la FIL Monterrey 2026. Foto: AFP.

Participarán además el cubano Leonardo Padura, Princesa de Asturias también; la estadunidense Rita Dove, Pulitzer de Poesía, y el argentino Alberto Manguel, Premio Formentor.

Teresa Vicencio, en representación de El Colegio Nacional, quien coincidió con que la feria había encontrado una voz propia, detalló que llevarán 14 actividades en diversas disciplinas para “acercar al público a destacados científicos, escritores, artistas y humanistas de México”.

Su programa incluirá a Enrique Krauze, Eduardo Matos Moctezuma, Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, Leonardo López Luján, Gabriela Ortiz, Christopher Domínguez, Javier Garciadiego, Felipe Leal, Susana López Charretón y José Ramón Cossío, con conferencias, diálogos y presentaciones de libros.

“Pensamos en quien lee todos los días y en quien apenas está descubriendo un libro, en quien llega buscando a un autor y también entra por curiosidad y encuentra una conversación capaz de cambiarle una perspectiva”, agregó Junco sobre los criterios para definir el programa.

“Ésa ha sido siempre nuestra vocación, abrir puertas, acercar el conocimiento y hacer de la cultura una experiencia”, añadió.

Sobre El Colegio Nacional indicó que “nos unen como instituciones coincidencias profundas, la vocación de formar ciudadanos críticos y creativos, la pasión por la cultura y las letras, y la convicción de que el diálogo académico y artístico es motor de transformación social.

“Esta colaboración simboliza la convergencia de dos espacios dedicados a la educación y al pensamiento, y encuentra su mejor expresión en el programa cultural que hoy presentamos”, especificó.

Entre las presentaciones editoriales sobresalen los nuevos libros del colombiano Héctor Abad Faciolince, de los mexicanos David Toscana, Enrique Serna, Julieta Venegas y Juan Villoro, entre otros; además de la participación de la española Cristina Morató.

El Pabellón de la Niñez tendrá como eje temático el aire. Foto: Cortesía FIL Monterrey.

Por su parte, Melisa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León, anunció que el Pabellón de la Niñez, proyecto que se ha consolidado, tendrá como eje temático el aire e invitará a “descubrir, imaginar y jugar mediante experiencias de lectura, talleres y actividades interactivas”.

Con diversos simposios y congresos para profesionales, la FIL de Monterrey sostiene la entrada gratuita al recinto de Cintermex.