Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha llegó esta semana a las salas de cine de México bajo la dirección de Francis Lawrence. Esta segunda precuela cinematográfica basada en la novela de Suzanne Collins traslada al público décadas antes del sacrificio de Katniss Everdeen en la arena.

La historia profundiza en la 50.ª edición de los Juegos del Hambre, torneo mortal conocido dentro del universo de Panem como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Para conmemorar aquel aniversario, el Capitolio duplicó la cuota de tributos obligados a luchar a muerte ante las cámaras.

Haymitch participando en Los juegos del hambre. Foto: Lionsgate

El relato sigue los pasos de un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien enfrenta las reglas extremas de la contienda para convertirse en leyenda del Distrito 12. Tras el fin del embargo a la prensa especializada, surgió la pregunta sobre su verdadero lugar dentro de la franquicia.

El veredicto de Rotten Tomatoes y su lugar en la saga

La respuesta inicial favorece por completo a la nueva producción, pues Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha conquistó un 95 % de aprobación en Rotten Tomatoes tras sus primeros dos días en cartelera. Este porcentaje la posiciona momentáneamente como la mejor película de toda la saga.

Con este arranque sólido, la precuela superó el 90 % que ostentaba Los Juegos del Hambre: En llamas y el 85 % de la entrega original estrenada en 2012. Aunque su calificación numérica promedio muestra mayor mesura frente al entusiasmo de las primeras reacciones, lidera el ranking histórico.

Netflix tendrá toda la saga de Los Juegos del Hambre. Foto: Especial

Los especialistas advierten que esta puntuación todavía puede variar conforme sumen más reseñas profesionales durante el fin de semana. Aun así, el desempeño crítico confirma un avance notable frente a Balada de pájaros cantores y serpientes, logrando un tono más definido y un ritmo narrativo superior.

La prensa elogia principalmente las secuencias de acción y la sólida química en pantalla entre Joseph Zada y Mckenna Grace, dupla que vuelve muy entretenida la experiencia. Como punto negativo, diversas críticas señalan un exceso de cameos vinculados con entregas previas que por momentos sobrecarga la trama.

Un reparto estelar para el Segundo Vasallaje de los Veinticinco

Más allá de su dominio en Rotten Tomatoes, el largometraje sobresale por reunir uno de los elencos más ambiciosos en la trayectoria de la franquicia. Junto a los protagonistas juveniles Joseph Zada y Mckenna Grace, figuran estrellas consolidadas como Ralph Fiennes, Glenn Close y Jesse Plemons.

La alineación actoral integra también a Elle Fanning, Kieran Culkin, Maya Hawke, Lili Taylor, Ben Wang y Kelvin Harrison Jr.. Completan la lista Whitney Peak, Molly McCann, Iona Bell y Woody Harrelson, cuya presencia refuerza el vínculo directo con el personaje original de la trilogía.

Arena de la cosecha en la precuela de Los juegos del hambre. Foto: Lionsgate

Esta combinación de intérpretes veteranos y nuevos talentos potencia las intrigas políticas del Capitolio y la crudeza de cada enfrentamiento dentro de la arena. Cada miembro del reparto aporta matices específicos a los tributos, mentores y autoridades que definen el rumbo del Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha continúa en exhibición dentro de las principales cadenas de cine en México. Con la crítica especializada rindiéndose ante la juventud de Haymitch Abernathy, los espectadores deciden ahora en taquilla si esta precuela conserva la corona definitiva.