Antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, Haymitch Abernathy protagonizó uno de los episodios más crueles de Los Juegos del Hambre. Su pasado es el centro de Amanecer en la cosecha, la precuela basada en la novela de Suzanne Collins.

El presidente Snow convirtió los Juegos del Hambre en un mecanismo de control sobre los habitantes de Panem. Captura de pantalla tráiler YouTube

Así ganó Haymitch Abernathy los Juegos del Hambre

La historia de Haymitch se remonta a 24 años antes de que Katniss se ofreciera como voluntaria para salvar a su hermana. En aquel entonces, el Capitolio celebraba la edición número 50 de los Juegos del Hambre, también conocida como el segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Para conmemorar la ocasión, las autoridades de Panem establecieron una modificación en las reglas de la competencia. Cada distrito tendría que entregar el doble de tributos, por lo que 48 jóvenes fueron enviados a una arena de la que solamente uno podría salir con vida.

Haymitch, quien apenas tenía 16 años, representó al Distrito 12 en una competencia donde las amenazas no se limitaban a los demás participantes. La arena tenía una apariencia paradisíaca, pero escondía numerosos peligros diseñados por el Capitolio.

Durante su recorrido, el adolescente descubrió que los límites del escenario estaban protegidos por un campo de fuerza con la capacidad de devolver los objetos que impactaban contra él.

Este hallazgo resultó determinante cuando la competencia se redujo a dos supervivientes. Su última rival era Silka, una tributo del Distrito 1 que utilizaba un hacha como arma.

En medio del enfrentamiento, la joven lanzó su arma contra Haymitch, pero este consiguió esquivarla. El hacha chocó contra la barrera invisible, regresó en dirección contraria y terminó matando a Silka.

De esta manera, el representante del Distrito 12 consiguió sobrevivir a una edición de los Juegos que había comenzado con el doble de participantes habituales.

Haymitch aprovechó el campo de fuerza de la arena para derrotar a su última rival en los Juegos del Hambre. Captura de pantalla tráiler YouTube

¿Por qué el presidente Snow castigó a Haymitch tras ganar los Juegos del Hambre?

Para el Capitolio, los Juegos no eran únicamente una competencia televisada, sino un mecanismo para mantener sometidos a los distritos y recordarles las consecuencias de enfrentarse al gobierno de Panem.

Los organizadores controlaban las condiciones de la arena, los recursos disponibles y las amenazas a las que se enfrentaban los tributos. Sin embargo, Haymitch había conseguido aprovechar una de las herramientas de los propios vigilantes para sobrevivir.

Su comportamiento durante la competencia, así como sus actos de rebeldía, lo convirtieron en un problema para el presidente Coriolanus Snow, quien recurrió a las personas más importantes en la vida del adolescente para castigarlo.

La muerte de sus seres queridos transformó lo que debía ser una celebración en una tragedia personal. Aunque había sobrevivido a la arena, Haymitch descubrió que convertirse en vencedor no significaba quedar fuera del alcance de Snow.

El segundo Vasallaje de los Veinticinco reunió a 48 tributos, el doble de participantes habituales de los Juegos del Hambre. Captura de pantalla tráiler YouTube

¿Qué pasó con Haymitch después de ganar los Juegos del Hambre?

Las pérdidas que sufrió durante su adolescencia permiten entender el comportamiento del personaje interpretado por Woody Harrelson en las primeras películas de la franquicia.

Tras regresar al Distrito 12, Haymitch desarrolló una dependencia al alcohol y se convirtió en mentor de los jóvenes seleccionados para participar en las siguientes ediciones de los Juegos.

Durante años, tuvo que preparar a nuevos tributos para enfrentarse a una competencia que él conocía de primera mano, sin conseguir que alguno regresara con vida de la arena.

La situación cambió con la llegada de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, quienes consiguieron sobrevivir juntos a los 74.º Juegos del Hambre después de amenazar con quitarse la vida utilizando bayas venenosas, una decisión que obligó a los vigilantes a aceptar dos vencedores.

En Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, Joseph Zada interpreta la versión adolescente de Haymitch Abernathy, mientras que Ralph Fiennes da vida al presidente Snow.