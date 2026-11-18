La franquicia cinematográfica de Los Juegos del Hambre estrena oficialmente en cines este 19 de noviembre su sexta adaptación titulada Amanecer en la cosecha. Dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela de Suzanne Collins, la producción reúne un reparto estelar encabezado por Joseph Zada, Ralph Fiennes, Elle Fanning y Jesse Plemons, además de marcar el regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

La historia traslada al público 24 años antes de la aparición de Katniss Everdeen para retratar el segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta edición conmemorativa por el quincuagésimo aniversario del certamen, el Capitolio ordenó cosechar al doble de tributos, obligando a 48 jóvenes de todos los distritos a luchar en una arena mortal.

Mckenna Grace aparecerá en Amanecer en la Cosecha. Foto de IG: Hunger Games

El eje narrativo sigue a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien cumple 16 años el mismo día de la cosecha en la Veta del Distrito 12 y logra vencer aprovechando un fallo en la arena. Por su parte, Woody Harrelson retoma la versión adulta del personaje, mientras Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven como Katniss y Peeta Mellark para el epílogo.

Los rostros del Capitolio y los mentores de la arena

Dentro de la cúpula del poder destaca Ralph Fiennes en el papel del Presidente Coriolanus Snow, el dictador de Panem que orquesta la represión contra los distritos tras el legado de Donald Sutherland. En contraste, Elle Fanning encarna a una joven Effie Trinket, quien actúa como aliada de los tributos del Distrito 12 mediante el vestuario y la imagen pública.

El aparato mediático suma a Jesse Plemons como el productor televisivo Plutarch Heavensbee, funcionario con simpatías rebeldes ocultas, y a Kieran Culkin como el presentador Caesar Flickerman. Antes de la llegada de Effie y Cinna, el Distrito 12 enfrenta el desprecio de la escolta Drusilla Sickle, interpretada por Glenn Close, y el sabotaje del estilista Magno Stift, encarnado por Billy Porter.

Los personajes del Capitolio en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. Foto: Lionsgate

Para sobrevivir al certamen, los jóvenes reciben la guía de antiguos vencedores que regresan en etapas previas de sus vidas. Lili Taylor interpreta a Mags Flanagan como mentora del Distrito 12, Kelvin Harrison Jr. asume el rol del genio tecnológico Beetee Latier y Maya Hawke da vida a Wiress, encargada de enseñar cómo descifrar los mecanismos de la arena.

Tributos y aliados del Distrito 12 en el Vasallaje

En el corazón del Distrito 12 sobresale Mckenna Grace como Maysilee Donner, compañera de clase de Haymitch, amiga de la madre de Katniss y dueña original del icónico broche del Sinsajo. A su lado figura Whitney Peak en el papel de Lenore Dove Baird, integrante de la Bandada y música subversiva que conquista el afecto del protagonista.

La estrategia dentro de los juegos recae también en nuevos competidores que impulsan una alianza entre los tributos novatos. Ben Wang interpreta a Wyatt Callow, un joven del Distrito 12 que utiliza cálculos estadísticos para evaluar probabilidades de supervivencia, mientras Percy Daggs IV encarna a Ampert Latier, el hijo de doce años de Beetee que compite bajo la mentoría forzada de su padre.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, narrará la historia de Haymitch Abernathy Foto: Lionsgate

Con guion de Billy Ray y Michael Lesslie, esta segunda precuela de la saga conecta directamente con la trilogía original tras el estreno previo de Balada de pájaros cantores y serpientes. La cinta profundiza en las heridas emocionales que transformaron a Haymitch en un mentor solitario y expande el universo político de Panem en la cartelera mexicana.

Quién es quién en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (personajes y actores):