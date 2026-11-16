EL ORIGEN DE LA REBELIÓN

El universo distópico de Panem confirma que las grandes historias juveniles no envejecen, solo cambian de protagonista. Con el estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la franquicia cinematográfica basada en los libros de Suzanne Collins, viajamos 24 años antes de Katniss Everdeen, para revelar la tragedia personal de Haymitch Abernathy, el nuevo líder de la película.

Esta es la sexta entrega de la saga, la producción vuelve a ponerse bajo la batuta de Francis Lawrence para contar una historia emocional y con mucha nostalgia. Amanecer en la cosecha retrocede hasta los Quincuagésimos Juegos del Hambre para presenciar la juventud de uno de los personajes más complejos de la serie.

En esta ocasión, la arena reconfigura la imagen del mentor veterano que encarnó Woody Harrelson en la tetralogía original; pero también presenta los primeros cimientos sobre los que se construyó una rebelión que tardaría más de dos décadas en estallar.

Excélsior se reunió con Joseph Zada y Mckenna Grace en entrevista durante su visita a la CDMX para hablar de la consolidación del fenómeno que es Los Juegos del Hambre, trayendo de vuelta personajes y rostros del elenco original, pero presentando también a una nueva generación, demostrando que Panem puede seguir siendo igual de atrayente que siempre, sin renunciar a la crítica del presente.

Amanecer en la cosecha Lionsgate

El doble castigo del Capitolio

Basada en la novela homónima publicada por Collins en marzo de 2025, Amanecer en la cosecha se ubica cuatro décadas después de los sucesos relatados en Balada de pájaros cantores y serpientes, y veinticuatro años antes de la trilogía original.

La autora escribió la novela en la que se basa la cinta porque “tenía algo que decir”, según ha mencionado en entrevistas y, el mensaje que quería compartir, era el cómo se manipula la opinión pública a través de la propaganda y el miedo.

La historia arranca en la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre, también conocida como la celebración del Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Esta vez, el Capitolio exige su cuota y duplica el número de tributos: cada distrito debe enviar a cuatro jóvenes en lugar de dos, elevando a cuarenta y ocho participantes que deben enfrentarse en la arena hasta que solo uno resulte ganador.

Este escenario se conocía en las películas de Los Juegos del Hambre, pues el vencedor es nada menos que Haymitch Abernathy de dieciséis años, vecino de la Veta en el Distrito 12 y posterior mentor de Katniss y Peeta.

Sin embargo, en su versión de la historia, lo veremos bajo una nueva lupa: un adolescente ingenioso, leal y profundamente arraigado a su familia y a su novia, Lenore Dove Baird.

¿Cómo fue para Joseph Zada, quien da vida a un joven Haymitch, interpretarlo antes de que la tragedia endureciera su carácter?

¡Fue fantástico! Debido a lo emocionalmente devastador que fue este film, los días en que tuve esa felicidad fueron algunos de los mejores de mi vida. Hacer esas escenas en las que es tan joven y optimista, y feliz, y amable fue maravilloso.

Cuando el protagonista es elegido para participar en el Vasallaje, va acompañado de otros tres tributos de su distrito: Wyatt Callow, Louella McCoy y Maysilee Donner, la propietaria original del emblemático broche del sinsajo, e interpretada por Mckenna Grace.

Su personaje se niega a que el Capitolio la cambie, un paralelismo visto en el pasado con Peeta Mellark, de la trilogía original. Para la actriz de 20 años, este detalle fue crucial:

Admiro su resiliencia, su determinación a mantenerse fiel a sí misma, a su moral y sus valores; a pesar de estar rodeada de un sistema que está intentando constantemente romperla, o convertirla en algo que no es. Ver cuán determinada está en no permitir que utilicen sus lágrimas [como entretenimiento], o como algo menos que un ser humano, fue realmente admirable. Deseo tener esa confianza.

Por si fuera poco, en Amanecer en la cosecha, la acción no solo está dentro de la arena y los juegos, sino que trasciende al régimen de Coriolanus Snow, los principios de una rebelión borrada y manipulada, así como la victoria convertida en condena perpetua.

Amanecer en la cosecha Corazón Films

Los nuevos rostros de Panem y un esperado comeback

Junto a Zada y Grace, brillan Whitney Peak como Lenore Dove Baird, Ben Wang como Wyatt Callow, Molly McCann como Louella McCoy e Iona Bell en el inquietante papel de Lou Lou del Distrito 12.

Del lado del Capitolio y los mentores, Amanecer en la cosecha reúne un plato fuerte de actores consolidados que dan vida a personajes trascendentales de la saga: Jesse Plemons como un joven Plutarch Heavensbee, Elle Fanning como una primeriza estilista Effie Trinket, Kieran Culkin como el presentador Caesar Flickerman y Glenn Close como Drusilla Sickle.

Como broche de oro, el actor británico Ralph Fiennes, a quien ya habíamos visto como Voldemort en las películas de Harry Potter, se colocó en la piel de otro villano icónico de la literatura juvenil: el presidente Coriolanus Snow.

Si bien habíamos tenido un vistazo al Snow joven en Los Juegos Del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes (estrenada en el 2023), interpretado por el actor Tom Blyth, en esta ocasión, Fiennes le otorga todo el peso de un tirano corrompido por el poder y con la posibilidad de arruinar la vida de quienes se interpongan en su camino.

Como extra y para sorpresa de los tributos (como se hacen llamar los fans de la saga), en Amanecer en la cosecha hay un regreso que encendió las redes sociales en cuanto se confirmó: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson retoman sus papeles de Katniss Everdeen, Peeta Mellark y el Haymitch veterano en el epílogo de la historia.

Para los jóvenes actores, representó “una locura”, según palabras de Joseph Zada:

Fue el día más raro de todos para estar en el set; estábamos muy emocionados cuando los vimos grabar.

Amanecer en la cosecha Corazón Films

Moldeando una nueva generación de tributos

Amanecer en la cosecha tiene un desafío que supo cumplir desde el libro y en su traslado al cine: hablarle al mismo tiempo a dos públicos que entienden la serie y el entretenimiento de forma distinta.

Más allá de la nostalgia por una historia conocida, esta película le da respuesta al por qué Haymitch bebía para olvidar un pasado problemático, de dónde nació el símbolo del sinsajo que Katniss portó en su pecho y cómo la resistencia empezó a gestarse mucho antes de que existiera un rostro público para la rebelión.

Para los fanáticos veteranos, la trama resignifica cada escena de las cintas anteriores y le da un peso trágico y luminoso a la vez. “Joseph cargó con el peso emocional de la película”, afirmó su coprotagonista en la entrevista.

Pero, al mismo tiempo, para los nuevos tributos, conocer a Haymitch y Maysilee está moldeando a una generación de espectadores que llega a Panem desde una perspectiva diferente:

Esperamos que Los Juegos del Hambre se reintroduzca a más gente y encuentren cosas nuevas en esta cinta; y si eran fans [en el pasado], conectarán de manera más emocional porque es un mundo con el que todos ya estamos familiarizados”, aseguró Grace.

Así como sucedió con Katniss, Peeta y el resto de rebeldes de Los Juegos del Hambre, Amanecer en la cosecha presenta a un héroe que, con pequeños gestos de solidaridad, lealtad y memoria frente a la manipulación mediática, siembra, quizá, los primeros indicios de conciencia social como la que marcó a los fans hace más de una década.

¿Cómo se sienten los actores de cargar con este legado para dos distintas generaciones?

Es algo enorme por la historia, pero también porque ya significa mucho para nosotros llevar todo este proyecto. Te hace querer hacer el mejor trabajo posible”, mencionó Joseph.

Para Mckenna, también es “un gran honor” y una bendición trabajar en su trabajo soñado:

Es algo más grande que nosotros, una franquicia tan querida por tanta gente, que también significa mucho para nosotros. Queríamos hacerle justicia al film incluso como fans, presentar algo de lo que podamos estar orgullosos.

La herencia del Sinsajo

Cada detalle en Amanecer en la cosecha confirma que la rebelión encabezada por Katniss Everdeen veinticuatro años después no surgió de la nada, sino que fue sembrada por actos anónimos ocurridos durante los 50.º Juegos.

El vínculo más simbólico recae sobre Maysilee Donner, ya que el famoso broche dorado del sinsajo que acompañó a Katniss durante toda la guerra contra el Capitolio perteneció originalmente a ella; tras su paso por la arena, la joya pasó a manos de su hermana gemela Merrilee y más tarde a su sobrina Madge Undersee, quien finalmente se la obsequió a Katniss.

En el caso de Haymitch Abernathy, podemos apreciar guiños en su amistad con Burdock Everdeen, el padre de Katniss. Además, Joseph Zada confirmó un detalle especial para que los fanáticos de hace años no se pierdan, donde su personaje hace referencia a cierto momento en la tetralogía de Los Juegos del Hambre:

Tengo uno al final [de la película] en una escena con Plutarch, es todo lo que diré.

Para cerrar el círculo de Panem, se hace presente el esperado cameo de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson. Aquellos que crecieron con las películas del 2012 al 2015, podrán volver a ese mundo protagonizado por ellos y vivir unos minutos de nostalgia sin igual.

Para Zada, presenciarlo en vivo también tuvo su carga emocional:

Solo queríamos verlos [actuar la escena]; nos escondimos y no queríamos salir ni decir nada, solo deseábamos interactuar después de tanto tiempo, incluso con el equipo que conocían de hace mucho tiempo. Fue un momento de alegría en el set.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha confirma que volver a Panem tiene sentido cuando hay algo urgente que contar. La película conquista a quienes crecieron con el Sinsajo y entrega a una nueva generación una historia crítica y profundamente actual para las nuevas generaciones.