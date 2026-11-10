¿En qué orden ver las películas de 'Los juegos del hambre’? Guía para sobrevivir a Panem

¡Bienvenidos a Panem! Si esta es tu primera vez viendo las películas de Los juegos del hambre, te decimos en qué orden se recomienda que tengas un maratón para que te sientas como parte de la rebelión liderada por Katniss.

Desde que la primera adaptación cinematográfica llegó a las salas en 2012, la franquicia inspirada en las novelas de Suzanne Collins se convirtió en un fenómeno sociocultural irrepetible.

Millones de espectadores en todo el mundo aprendieron el significado del saludo de tres dedos, tararearon la melodía del sinsajo y descubrieron que las bayas venenosas podían ser una declaración política contra un régimen autoritario.

Sin embargo, lo que comenzó como la trilogía literaria de Katniss Everdeen expandió sus fronteras cinematográficas conforme más libros pertenecientes al mismo universo se fueron escribiendo.

¿Conviene experimentar las películas de Los juegos del hambre según fueron filmadas y proyectadas en las salas, o resulta más enriquecedor vivirlas siguiendo la estricta línea temporal interna de la historia?

Los juegos del hambre: En llamas Lionsgate

¿En qué orden ver las películas de Los juegos del hambre?

Orden de estreno

El orden de estreno de las películas de Los juegos del hambre en las salas de cine es la recomendación de la mayoría, sobre todo para aquellos espectadores que se internan en este universo por primera vez.

Los diálogos, la puesta en escena, las melodías que se deslizan entre escenas y las miradas de los personajes están repletos de ecos, guiños temáticos y sutilezas que únicamente alcanzan su verdadero brillo cuando ya se ha presenciado el destino final de la saga.

Si te aventuras a este orden, deberás seguirlo de la siguiente manera:

Los juegos del hambre

Los juegos del hambre: En llamas

Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1

Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (próximo estreno)

Los juegos del hambre: Sinsajo Lionsgate

Orden cronológico de la historia

Si eres un purista de la continuidad histórica, el orden cronológico narrativo para ver las películas de Los juegos del hambre es tu opción natural.

Adoptar este enfoque te permite presenciar los orígenes precarios de los Juegos del Hambre cuando apenas eran un castigo improvisado en un coliseo derruido, serás testigo del ascenso moral y político del tirano que gobernará el país con mano de hierro, y culminarás el viaje seis décadas más tarde presenciando cómo una chispa nacida en el empobrecido Distrito 12 incinera los cimientos de esa misma tiranía.

Este es el orden cronológico que deberás seguir:

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (próximo estreno)

(próximo estreno) Los juegos del hambre

Los juegos del hambre: En llamas

Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1

Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2

El viaje temporal arranca sesenta y cuatro años antes de que Katniss Everdeen levante la mano para salvar a su hermana Prim; en Balada de pájaros cantores y serpientes vemos una era donde Panem apenas se está recuperando de los estragos de la Primera Rebelión, conocida popularmente como los Días Oscuros.

El eje central de esta historia sigue a un Coriolanus Snow de dieciocho años que proviene de una familia que alguna vez fue poderosa pero que ahora pasa hambre en secreto tras la fachada de un lujoso ático destartalado.

Para graduarse en la prestigiosa Academia y asegurarse una beca económica, Snow debe participar como mentor de Lucy Gray Baird, del Distrito 12, en los Décimos Juegos del Hambre.

Amanecer en la cosecha Lionsgate

Después pasaremos por Amanecer en la cosecha, donde el protagonista es Haymitch Abernathy, quien se convierte en el mentor de Katniss y Peeta en la trilogía principal. Pero esta vez, la historia se centra en sus juegos y en cómo ganar tuvo un costo en su vida.

Damos un salto hacia adelante después de seis décadas para aterrizar en Los juegos del hambre. La trama nos presenta a Katniss Everdeen, cuando el nombre de su hermana Prim sale elegido durante la ceremonia anual de la Cosecha, Katniss se ofrece voluntaria para ocupar su lugar en la arena.

Junto al panadero Peeta Mellark, el tributo masculino del distrito, los jóvenes aprenden que sobrevivir en la arena exige conquistar el corazón de la audiencia y ponen el primer ladrillo de la rebelión en un desafío al Capitolio.

Los juegos del hambre: En llamas retoma la historia apenas meses después de la primera cinta, donde se conmemora el septuagésimo quinto aniversario de los juegos (el Tercer Vasallaje) y los tributos serán cosechados exclusivamente de entre los vencedores vivos de ediciones anteriores.

Katniss es arrastrada de vuelta al ruedo de la muerte junto a Peeta, obligada a competir contra veteranos experimentados y se desencadena una de las mayores revelaciones de la saga: la arena era una distracción orquestada por una conspiración clandestina de alto nivel.

El tono de la franquicia muta en Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1 cuando Katniss fue rescatada por los rebeldes, pero Peeta es prisionero del presidente Snow. La historia narra el drama bélico y psicológico enfocado en la guerra de información, la propaganda política y el coste humano de los conflictos armados.

El capítulo final de la saga principal es Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2, cuando la guerra se traslada al Capitolio y Katniss se integra a un escuadrón 451 con un objetivo no autorizado por el alto mando: infiltrarse en las líneas enemigas para asesinar personalmente a Snow.

La expedición cobra vidas muy queridas, reflejando con crudeza el absurdo de la guerra. El enfrentamiento final de Katniss contra Snow también involucra a Alma Coin, la líder del levantamiento.

¿Es obligatorio ver las precuelas para entender la trilogía original?

No. La tetralogía original protagonizada por Jennifer Lawrence (Los juegos del hambre, En llamas, Sinsajo Parte 1 y Sinsajo Parte 2) conforma un arco narrativo totalmente cerrado, autónomo y autoconclusivo. Puedes disfrutarla y comprender cada uno de sus matices políticos y humanos sin necesidad de ver Balada de pájaros cantores y serpientes o Amanecer en la cosecha.