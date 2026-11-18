Google activó un juego gratis inspirado en “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, película que se estrena este 19 de noviembre en México.

Los fans de la saga están emocionados por la nueva entrega que contará la historia de Haymitch Abernathy, cuando tenía 16 años. Se trata de una precuela ambientada 24 años antes de la saga original, durante los 50 Juegos del Hambre.

Previo al estreno, para darle todavía más emoción a los seguidores, Google lanzó una dinámica que permite resolver acertijos sobre Panem, completar misiones y desbloquear contenido vinculado con la película.

¿Cómo activar en Google el juego de Los Juegos del Hambre?

Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. Google

El juego es totalmente gratuito y puede acceder a él cualquier usuario. Para poder participar no es necesario descargar una aplicación, aunque sí es importante conocer detalles de la saga para progresar en los retos.

Para inicia, lo único que deben hacer los usuarios es ir al buscador de Google y en la barra escribir: Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.

Al darle buscar, aparecerán los resultados de Google con todo lo relacionado, pero destacará un pequeño emblema dorado que remite a un encendedor de pedernal, objeto relacionado con la historia de Haymitch. Al dar click sobre él, se abrirá una sección de retos llamada Quarter Quell Quest.

La dinámica consta de 12 retos repartidos en seis secciones. Cada bloque completado entrega un número para formar un código de seis dígitos que permite abrir la Bóveda del Capitolio.

Cabe destacar que se pueden resolver los retos sin caer en spoilers, pues las pruebas parten de referencias de personajes, distritos y elementos ya conocidos por los seguidores de la saga que han visto las entregas previas.

El objetivo final del juego es conseguir los seis dígitos que conforman el código de la Bóveda del Capitolio.

Una vez completadas las seis secciones, se obtiene la combinación numérica. Al introducir el código, la dinámica abre una recompensa relacionada con la película y una pista adicional para continuar dentro de Google.

El juego revela una frase secreta que debe escribirse de forma completa en el buscador para activar un nuevo elemento visual. El resultado final incluye flores y un botón de reproducción que conduce a material adicional de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.

La recomendación es completar las pruebas sin buscar la frase final antes de llegar a la bóveda. La gracia de la dinámica está en reconstruir las referencias paso a paso, como si se tratara de una búsqueda ordenada por el Capitolio.

¿De qué trata Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha?

Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. Tráiler oficial

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, de Suzanne Collins, es una precuela de la saga que cuenta la historia de Haymitch Abernathy cuando era joven, mucho antes de convertirse en el mentor de Katniss y Peeta.

La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de Katniss, durante los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Esta edición es especialmente cruel, ya que el Capitolio decide duplicar el número de participantes y obliga a 48 jóvenes a luchar por sobrevivir en la arena.

A lo largo de la historia, conocemos cómo Haymitch fue elegido para participar en los Juegos y cómo era su vida en el Distrito 12 antes de enfrentarse a esta terrible experiencia. También descubrimos sus sueños, sus miedos y las circunstancias que marcaron su juventud.

Además, la novela muestra las injusticias y manipulaciones del Capitolio, así como la manera en que utiliza los Juegos del Hambre para mantener sometidos a los distritos mediante el miedo y la violencia.

Uno de los aspectos más interesantes es que permite comprender mejor la personalidad de Haymitch y los motivos por los que terminó convirtiéndose en el hombre que conocemos en la trilogía original. Sus experiencias en la arena ayudan a explicar su carácter, su relación con el alcohol y su desconfianza hacia el Capitolio.

En México, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha se estrena oficialmente este jueves 19 de noviembre de 2026.