“Mi abuela emigró de México”: Mckenna Grace revela sus raíces mexicanas durante su visita a CDMX

La visita de Mckenna Grace a México dejó algo más que fotografías con sus seguidores. Durante la promoción de la nueva película de Los juegos del hambre, la actriz compartió una historia familiar que pocos conocían.

La joven, quien interpreta a Maysilee Donner en Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, habló con Excélsior durante la alfombra roja realizada en Plaza Mitikah, en Ciudad de México, donde también estuvo acompañada por su compañero Joseph Zada.

Entre las preguntas sobre la película, Grace reveló que su abuela llegó a Estados Unidos desde México y recordó algunos momentos de su infancia relacionados con la ciudad fronteriza de Laredo, Texas.

Mckenna Grace reveló que su abuela emigró de México a Estados Unidos durante la presentación de Los juegos del hambre. Elizabeth Velazquez

Mckenna Grace revela sus raíces mexicanas y recuerda a su abuela

Durante la entrevista, Mckenna Grace explicó que su visita a México tenía un significado especial debido a la historia de su familia, aunque reconoció que era la primera vez que viajaba a la capital del país.

La actriz contó que su abuela, a quien llama cariñosamente “mema”, emigró de México a Estados Unidos. También señaló que durante su infancia pasó tiempo en Laredo, ciudad texana ubicada en la frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Tengo algunos vínculos familiares en Laredo. Mi mema llegó a Estados Unidos desde México. Pasé tiempo en Laredo cuando era niña”, relató la intérprete durante su conversación con Excélsior.

Grace no profundizó en el lugar de nacimiento de su abuela ni ofreció otros detalles sobre sus antecedentes familiares. Sin embargo, compartió que conserva recuerdos de aquella etapa y que conoce algunas palabras en español.

La actriz también expresó su entusiasmo por participar en una gira internacional de promoción, pues le permite conocer lugares que anteriormente no había visitado y encontrarse con personas que siguen su trabajo.

“Es increíble y una bendición poder viajar por el mundo, promocionar esta película y llevarla a públicos de distintos lugares”, comentó.

Al hablar sobre el idioma, Mckenna Grace reconoció que no puede mantener una conversación extensa en español, aunque intentó demostrar algunas de las expresiones que ha aprendido.

“No hablo mucho español, pero un poquito”, dijo entre risas.

La intérprete agregó que una de las frases que considera más importantes es “te amo”, porque permite expresar afecto sin importar el idioma de las personas con quienes se comunica.

Mckenna Grace canta “Pimpón” durante su visita a México

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron a la actriz si conocía alguna canción en español.

En lugar de mencionar un tema musical reciente, Mckenna Grace recordó “Pimpón”, una canción infantil que ha formado parte de la infancia de distintas generaciones en México y otros países de habla hispana.

La joven intentó cantar un fragmento y recordó la parte en la que el personaje se lava la cara con agua y jabón. Después se rio y reconoció que no estaba completamente segura de recordar la letra.

Su elección llamó la atención porque se trata de una canción que suele enseñarse a los niños durante sus primeros años, tanto en casa como en espacios educativos.

“Pimpón” presenta a un muñeco que realiza actividades cotidianas relacionadas con la higiene personal y los buenos modales. Su letra sencilla y repetitiva ha permitido que permanezca vigente durante décadas.

La canción también cuenta con distintas versiones e interpretaciones, por lo que es habitual encontrar pequeñas diferencias en su letra dependiendo del país o de la adaptación que se escuche.

Grace no explicó quién le enseñó la canción ni cuándo la escuchó por primera vez. Su interpretación surgió cuando trataba de recordar las palabras en español que conocía durante la conversación.

Mckenna Grace sorprendió al recordar la canción infantil “Pimpón” durante su primera visita a Ciudad de México. Elizabeth Velazquez

Mckenna Grace y Joseph Zada conviven con fans de Los juegos del hambre

La visita de Mckenna Grace y Joseph Zada formó parte de las actividades promocionales de la nueva entrega cinematográfica basada en los libros de Suzanne Collins.

Ambos actores llegaron a Plaza Mitikah, donde numerosos seguidores de la franquicia se reunieron desde horas antes para intentar conocerlos, conseguir autógrafos y observar de cerca la presentación.

Aunque durante la jornada se registró lluvia, los asistentes permanecieron en el lugar con libros, carteles y distintos artículos relacionados con el universo de Panem.

La actriz Mckenna Grace compartió detalles de sus raíces mexicanas durante una entrevista con Excélsior en Plaza Mitikah. Elizabeth Velazquez

¿A quién interpretará Mckenna Grace en Los juegos del hambre Amanecer en la cosecha?

En Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, Mckenna Grace interpreta a Maysilee Donner, uno de los personajes relacionados con la juventud de Haymitch Abernathy, a quien da vida Joseph Zada.

La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y presenta una etapa anterior de Panem, cuando Haymitch todavía no se había convertido en el mentor conocido por los seguidores de la franquicia.

La película adapta la novela de Suzanne Collins centrada en los 50.º Juegos del Hambre, una edición conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta ocasión, el Capitolio modifica las reglas de la competencia y obliga a los distritos a entregar el doble de tributos, lo que incrementa el número de jóvenes seleccionados para participar en la arena.

Maysilee forma parte de los tributos del Distrito 12, por lo que su historia se relaciona directamente con la experiencia de Haymitch durante esta edición de los juegos.

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha tiene previsto su estreno en cines el 19 de noviembre de 2026.