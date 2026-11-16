Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volvieron a posar juntos en una alfombra roja de Los Juegos del Hambre, durante la premiere de Amanecer en la cosecha, celebrada en Nueva York, a 11 años del estreno de la última película que protagonizaron como Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Los actores, que encabezaron la saga cinematográfica entre 2012 y 2015, se reencontraron frente a las cámaras durante la presentación de la nueva entrega, en la que ambos retomarán sus personajes mediante una participación especial.

La aparición ocurrió en medio de las actividades promocionales de la película, que llegará a los cines mexicanos el próximo 19 de noviembre y contará la historia de Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss y Peeta, durante su participación en los Juegos del Hambre.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson se reúnen en la alfombra roja de Los Juegos del Hambre

Los actores aparecieron juntos frente al escenario de la premiere, decorado con flores de distintos colores y el logotipo de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, donde posaron para los fotógrafos.

Jennifer Lawrence eligió un vestido negro largo con bordados florales, abertura en la pierna y una estola blanca, mientras que Josh Hutcherson apareció con un traje gris oscuro, camisa negra y corbata del mismo tono.

La reunión recordó la época en la que ambos recorrían las alfombras rojas para promocionar las cuatro películas originales de la saga, comenzando con Los Juegos del Hambre en 2012 y concluyendo con Sinsajo: Parte 2, estrenada en 2015.

Josh Hutcherson en la premiere de Amanecer en la Cosecha AFP

Durante aquellos años, Lawrence y Hutcherson protagonizaron una historia que convirtió a Katniss y Peeta en una de las parejas más reconocidas del cine juvenil, mientras sus personajes enfrentaban las consecuencias de los Juegos del Hambre y la rebelión contra el Capitolio.

La cercanía entre ambos actores también se mantuvo fuera de las grabaciones, algo que Lawrence recordó recientemente al hablar sobre su regreso a la franquicia.

Jennifer Lawrence revela cómo fue volver a trabajar con Josh Hutcherson

Durante su participación en el podcast Call Her Daddy, publicado el pasado 28 de octubre, Jennifer Lawrence confirmó que volvería a interpretar a Katniss Everdeen y compartió algunos detalles del reencuentro con Hutcherson.

La actriz aseguró que regresar al universo cinematográfico de Suzanne Collins fue una experiencia emotiva, especialmente porque volvió a trabajar con integrantes del equipo que participaron en las primeras entregas.

"Fue increíble. Fue una locura porque era el mismo equipo, los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con el que he trabajado muchísimas veces, y Josh y Woody. Fue muy emotivo", recordó.

Lawrence también habló de la relación que mantiene con Hutcherson y de cómo ambos disfrutaron compartir nuevamente un set de grabación.

Jennifer Lawrence en la premiere de Amanecer en la Cosecha AFP

"Josh y yo no íbamos ni al baño sin estar abrazados. Fue muy bonito", expresó durante la entrevista con Alex Cooper.

Además, este lunes 16 de noviembre, la actriz compartió fotografías antiguas en Instagram junto a Hutcherson y Liam Hemsworth, quien interpretó a Gale Hawthorne en las películas originales.

Entre las imágenes aparecieron momentos de sus viajes y actividades promocionales, acompañados de mensajes que recordaban la amistad que construyeron durante las grabaciones.

¿Cómo aparecerán Katniss y Peeta en Amanecer en la cosecha?

Aunque Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se desarrolla 24 años antes de la primera película, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson retomarán sus papeles como Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

La historia principal seguirá a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, cuando es seleccionado para participar en la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Sin embargo, la novela original de Suzanne Collins incluye un epílogo que conecta el pasado de Haymitch con los acontecimientos posteriores a la rebelión contra el Capitolio.

Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence AFP

Lawrence y Hutcherson participarán en esa parte de la adaptación cinematográfica, en la que también volverá Woody Harrelson como la versión adulta de Haymitch.

El regreso de los tres intérpretes permitirá reunir nuevamente a personajes que no aparecían juntos en la pantalla grande desde Sinsajo: Parte 2, estrenada en noviembre de 2015.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se estrenará en México el jueves 19 de noviembre de 2026, mientras que su lanzamiento en Estados Unidos está programado para el viernes 20 de noviembre.

bgpa