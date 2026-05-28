¿Superará a Angelique Boyer y Lucero? El brutal reto que tiene a Silvia Navarro agotada

Silvia Navarro está de regreso en las telenovelas y lo hace enfrentando uno de los mayores desafíos de toda su carrera. La actriz mexicana encabeza ‘Guardián de mi vida’, la nueva producción de Juan Osorio que llegará a la televisora este 29 de junio de 2026 y que ya comenzó a generar expectativa entre los fanáticos del melodrama.

Silvia Navarro habla de Andrómeda su nuevo personaje

Durante la presentación oficial del proyecto, Navarro sorprendió al revelar que el personaje que interpreta la ha llevado al límite emocional y físico. La razón: no solo dará vida a la protagonista Sofía Peralta-Avitia, sino también a su hermana gemela, Andrómeda, una mujer completamente opuesta y con un lado oscuro que terminó por absorberla incluso fuera del set.

Es muy cansado, así que admiro cada vez más a Lucerito, a Angelique Boyer y a Maite Perroni porque no sé cómo hacían tres personajes, yo me volvía loca”, confesó entre risas, dejando claro que el reto ha sido mucho más intenso de lo que imaginaba.

La estrella aseguró admirar más a Lucero, Angelique Boyer y Maite Perroni. IG angeliqueboyer / luceromexico / maiteperroni

La actriz explicó que interpretar a Andrómeda implicó entrar en una energía completamente distinta. Tanto, que quienes convivían con ella notaban el cambio inmediato.

En mi casa me decían: ‘Andas de Andrómeda’. En la producción también lo sabían porque me metía muchísimo en ese lugar oscuro”, relató.

La actriz interpreta a dos personajes completamente opuestos en la historia. Mezcalent

¿Por qué comparan a Silvia Navarro con Angelique Boyer o Maite Perroni?

Con esta nueva apuesta, Silvia Navarro se enfrenta inevitablemente a las comparaciones con otras actrices que marcaron época interpretando personajes duales o múltiples en televisión.

Nombres como Lucero, Angelique Boyer y Maite Perroni son referencia obligada para el público de las telenovelas, ya que lograron conquistar a la audiencia dando vida a mujeres completamente distintas dentro de una misma historia.

Daniel Arenas elogió la transformación de Silvia Navarro en pantalla. IG silvianavarroyya

Sin embargo, todo apunta a que Navarro quiere imprimirle un sello propio a este desafío. Su compañero de reparto, Daniel Arenas, no dudó en elogiar el trabajo que está realizando y aseguró que incluso él quedó sorprendido al verla transformarse frente a cámaras.

Desde el acento, la corporalidad, la mirada, la forma de hablar… el día que grabé con ese otro personaje dije: ‘¿Quién eres?’. Está haciendo un trabajo impresionante”, comentó el actor.

¿De qué trata la novela ‘Guardián de mi vida’?

La historia de ‘Guardián de mi vida’ mezcla romance, pasión y secretos familiares. Silvia interpreta a una empresaria aparentemente exitosa, pero emocionalmente atrapada en una relación vacía, que termina enamorándose de su guardaespaldas, personaje interpretado por Daniel Arenas.

Aunque la trama recuerda a producciones clásicas del melodrama mexicano, Juan Osorio aseguró que esta versión busca diferenciarse completamente de otras historias similares, incluyendo ‘Amores verdaderos’, telenovela con la que inevitablemente ya comenzó a ser comparada.

Queríamos jugar a algo nuevo”, explicó Navarro sobre la propuesta del productor.

La producción de Juan Osorio apuesta por una historia llena de pasión y secretos. IG guardiandemicorazonoficial

¿Cómo fue el regreso de Silvia Navarro a las telenovelas?

La actriz también compartió que regresar a Televisa representa un momento muy especial en su carrera luego de trabajar en plataformas digitales y otras televisoras durante los últimos años.

Es la oportunidad de contar historias de amor, de familia y de amor propio. Todo se acomodó perfecto para regresar”, expresó emocionada.

Navarro confesó que el reto actoral la dejó emocionalmente agotada. Archivo

Además de Silvia Navarro y Daniel Arenas, el elenco incluye a Paulina Goto, Diego Klein, Sergio Sendel, Kimberly Dos Ramos, Andrea Noli, Rodrigo Murray y Alejandro Camacho, entre otros actores que prometen darle fuerza a esta nueva producción.

Mientras tanto, las expectativas siguen creciendo. Muchos ya se preguntan si Silvia Navarro logrará superar el impacto que tuvieron figuras como Angelique Boyer o Lucero en personajes dobles que marcaron la televisión mexicana.