La llegada de Pablo Montero al estreno de la función de prensa de Perfume de Gardenia no pasó desapercibida, pero no precisamente por su actuación. Minutos antes de subir al escenario, el actor y cantante estuvo involucrado en un incidente vial que generó versiones encontradas entre medios y asistentes.

Sin embargo, fue el propio protagonista quien decidió aclarar lo ocurrido en cuanto tuvo oportunidad.

El incidente antes de pisar el escenario de Perfume de Gardenia

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando Pablo Montero se dirigía al Teatro San Rafael, donde esa noche tenía función con Perfume de Gardenia.

Testigos señalaron que una camioneta habría tenido contacto con otra persona durante una maniobra, lo que provocó momentos de tensión en el lugar. Incluso se mencionó que una mujer reaccionó de forma alterada, al grado de que fue necesaria la presencia de paramédicos.

“Fue solo un raspón”, asegura Pablo Montero

Ya dentro del teatro, Pablo Montero salió a hablar con la prensa para dar su versión. Su postura fue clara desde el inicio, minimizar lo sucedido.

El cantante explicó que él no conducía el vehículo en ese momento y que todo ocurrió mientras el chofer realizaba una maniobra para estacionarse. Según su relato, el contacto fue mínimo.

“Fue un raspón, no pasó nada”, insistió en varias ocasiones, dejando claro que no se trató de un choque como se había especulado en un inicio.

Pablo Montero tuvo un percance automovilístico antes de Perfume de Gardenia, ¿qué pasó? Captura de Pantalla

La reacción en el lugar

Aunque el intérprete de Perfume de Gardenia buscó bajar la intensidad al tema, versiones de quienes presenciaron el momento apuntan a que la situación generó cierta preocupación.

La persona involucrada habría mostrado molestia tras el incidente, lo que llevó a solicitar apoyo médico. Aun así, todo se resolvió en el sitio, sin que el caso escalara a mayores consecuencias.

El propio Pablo Montero destacó que su equipo se quedó atendiendo la situación mientras él continuaba con su compromiso profesional.

Pablo Montero tuvo un percance automovilístico antes de Perfume de Gardenia, ¿qué pasó? Cuartoscuro

El show siguió pese al susto

Lejos de permitir que el incidente afectara la noche, el artista decidió enfocarse en su presentación. Para él, lo importante era cumplir con el público que esperaba verlo en el escenario del Teatro San Rafael.

Incluso evitó profundizar en el tema ante los medios, dejando claro que no quería darle más atención de la necesaria.

“Si hubiera sido algo más grave, claro que hablaría de eso, pero no fue así”, comentó, reiterando que todo quedó en un susto.

Pablo Montero tuvo un percance automovilístico antes de Perfume de Gardenia, ¿qué pasó? Cuartoscuro

Una noche que terminó sin mayores complicaciones

Pese al momento previo, la función de Perfume de Gardenia se llevó a cabo con normalidad. Pablo Montero cumplió con su papel y la velada continuó sin contratiempos.

El incidente quedó como un episodio breve antes del estreno, mientras el actor optó por centrarse en su trabajo y dejar atrás la polémica generada en cuestión de minutos.