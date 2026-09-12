Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, une a ViX, Netflix y TV abierta, conoce cuándo y dónde verlo

El documental 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero' concreta una alianza inédita entre TelevisaUnivision y Netflix para transmitir el material inédito del 'Divo de Juárez' en televisión abierta y streaming. La producción llegará a la pantalla de Las Estrellas los días 12 y 19 de septiembre, mientras que el catálogo de ViX alojará la serie de cuatro episodios a partir del 20 de septiembre de forma gratuita por un mes.

La estrategia de distribución contempla el regreso exclusivo de la serie documental a la plataforma Netflix el próximo 23 de octubre. Esta ventana de exhibición abierta busca rendir tributo a Alberto Aguilera Valadez al conmemorarse diez años de su fallecimiento, permitiendo el acceso masivo a la audiencia mexicana y del público hispano en Estados Unidos.

La serie documental de Juan Gabriel volverá con fuerza. Foto: Netflix

El proyecto audiovisual reúne valiosos archivos personales recopilados directamente por el compositor michoacano desde la década de los setenta hasta su muerte en 2016. El cantautor acostumbró cargar cámaras de video y grabadoras de cassette a cada destino de sus giras, guardando momentos íntimos de su vida cotidiana.

El archivo personal y la dirección de María José Cuevas

La cineasta María José Cuevas, reconocida por sus trabajos previos en 'Bellas de noche' (2016) y 'La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas' (2023), asumió la dirección del proyecto. La realizadora organizó cientos de horas de grabación casera para estructurar una narrativa coherente sobre la figura del ídolo musical.

La edición final expone facetas poco conocidas del artista como padre de familia, amigo cercano y jefe de trabajo. Las cámaras personales del intérprete registraron festejos familiares, ensayos privados y conversaciones espontáneas que aportan una perspectiva humana distante de los reflectores del escenario.

Juan Gabriel cumplió 10 años de fallecido. Foto: Netflix

El público observará testimonios directos del creador de éxitos universales, así como material inédito restaurado digitalmente. El acervo privado muestra la evolución artística de Juan Gabriel a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria profesional en la industria de la música latina.

La producción original debutó en Netflix durante octubre de 2025 con gran aceptación crítica. Ahora, el acuerdo entre corporativos de entretenimiento expande el alcance de la obra hacia millones de hogares que siguen la señal abierta del canal Las Estrellas en territorio nacional.

Fechas clave y plataformas para ver el documental

Los televidentes en México sintonizarán los primeros entregables del serial documental el domingo 12 y el domingo 19 de septiembre a través del Canal 2. La emisión abierta funcionará como preámbulo antes del lanzamiento completo de la miniserie en plataformas digitales.

Los usuarios de la plataforma ViX accederán a los cuatro episodios completos desde el 20 de septiembre sin costo adicional. La disponibilidad del contenido en este servicio streaming permanecerá activa únicamente durante 30 días para usuarios de México y la Unión Americana.

Juan Gabriel logró unir a la TV y dos servicios de streaming. Foto de X: Netflix Latinoamérica

Posteriormente, la producción regresará de forma permanente al catálogo global de Netflix a partir del 23 de octubre. Esta ventana marcará la etapa final del circuito conmemorativo preparado por la familia del artista y las empresas productoras.

El legado musical de Juan Gabriel mantiene vigente su impacto en las nuevas generaciones de oyentes a un decenio de su partida física. Las canciones del compositor continúan rompiendo récords de reproducción en plataformas digitales y sonando en festividades de todo el país.

El documental representa una oportunidad única para explorar la mente del cantautor a través de sus propios ojos y su propia voz. La transmisión multiplataforma reafirma la trascendencia de su figura dentro de la cultura popular mexicana contemporánea.