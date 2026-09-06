Cantinflas llega a Netflix: estas son las películas que puedes ver en la plataforma

¡Cantinflas llega a Netflix! El rey absoluto de la comedia mexicana “invadió” la plataforma de streaming con estas películas que puedes ver a partir de este momento

Mario Moreno "Cantinflas", el hombre que convirtió la cantinflada en un arte reconocido por la Real Academia Española y que hizo reír a varias generaciones a lo largo de todo el continente, desembarca con una fuerza monumental en el catálogo de Netflix.

Esta incorporación es un rescate cultural para facilitar la llegada del cine de oro mexicano a nuevas generaciones; desde aquellos inicios en blanco y negro hasta las grandes producciones a color que abarrotaron las salas de cine en América Latina y Europa.

La llegada de este material representa una oportunidad de oro tanto para los nostálgicos como para las nuevas audiencias que solo conocían al personaje por referencias familiares.

Películas de Cantinflas llegan a Netflix Netflix

¿Por qué Cantinflas llegó a Netflix?

La llegada del comediante a la plataforma forma parte de la iniciativa "Que México se vea", impulsada por el gigante del streaming para enaltecer, promover y revitalizar las joyas del cine nacional mexicano.

Coincidiendo además con el marco de las celebraciones patrias de septiembre y en el contexto del 15 aniversario de la presencia de la plataforma en territorio mexicano, la compañía decidió apostar por el patrimonio cinematográfico del país.

El objetivo principal radica en democratizar el acceso a clásicos del cine que durante años estuvieron fragmentados en distintas licencias televisivas, plataformas o formatos físicos difíciles de conseguir.

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¿Cuáles son las películas de Cantinflas que llegan a Netflix?

Netflix ha integrado un paquete de 35 películas de Cantinflas en su catálogo. Esta cifra representa casi cuatro décadas continuas del trabajo del actor mexicano, abarcando desde las etapas más tempranas de su carrera en la década de 1940 hasta sus emblemáticas producciones de finales de los setenta y principios de los ochenta.

Ni sangre ni arena (1941)

El gendarme desconocido (1941)

Los tres mosqueteros (1942)

El circo (1943)

Romeo y Julieta (1943)

Gran Hotel (1944)

Un día con el diablo (1945)

Soy un prófugo (1946)

A volar joven (1947)

El supersabio (1948)

El mago (1949)

El portero (1950)

El siete machos (1951)

Si yo fuera diputado (1952)

El bombero atómico (1952)

El señor fotógrafo (1953)

Caballero a la medida (1954)

Abajo el telón (1955)

El bolero de Raquel (1957)

Sube y baja (1959)

Pepe (1960)

El analfabeto (1961)

El extra (1962)

Entrega inmediata (1963)

El padrecito (1964)

El señor doctor (1965)

Su excelencia (1967)

Por mis pistolas (1968)

Un Quijote sin mancha (1969)

El profe (1971)

Don Quijote cabalga de nuevo (1973)

Conserje en condominio (1974)

El ministro y yo (1976)

El patrullero 777 (1978)

El barrendero (1982)

¿Hasta cuándo estarán disponibles las películas de Cantinflas en Netflix?

Las 35 películas de Cantinflas que llegaron al catálogo Netflix estarán disponibles del 1 de septiembre de 2026 hasta marzo de 2027.

Cantinflas está en Netflix al alcance de todos; ya sea para revivir recuerdos de la infancia junto a abuelos y padres, o para presentar por primera vez a los más pequeños del hogar a este entrañable personaje, la llegada de sus 35 películas a la plataforma constituye la excusa ideal para reunir a la familia frente a la pantalla.