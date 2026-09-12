Gala Montes reaparece rapada y viaja a Las Vegas para ver a "su novio" Ryan García

La actriz mexicana Gala Montes remeció las redes sociales tras publicar su radical cambio de imagen a pocos días de su salida polémica de La Casa de los Famosos México 2026. La celebridad reapareció públicamente en Estados Unidos con un estilo único y anunció su presencia en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Montes compartió los detalles de su transformación en sus historias de Instagram, plataforma donde suma millones de seguidores. La intérprete decidió rasurar ambos costados de su cabeza, mientras mantuvo la parte superior larga junto con su tradicional flequillo. La decisión generó interacciones inmediatas entre los usuarios digitales.

Gala Montes mostró su nuevo look en Instagram. Foto de IG: Gala Montes

El cambio ocurrió en medio de las especulaciones por su retiro del reality show. La controversia creció por las versiones encontradas entre la artista y la producción del programa de televisión, tema que acaparó las conversaciones mediáticas del entretenimiento durante toda la semana pasada.

Viaje a Las Vegas y mención a Ryan García

Durante las historias difundidas en su cuenta oficial, la exintegrante del programa mostró su llegada a territorio estadounidense. La famosa confirmó su asistencia a la pelea del conocido boxeador Ryan García, personaje a quien mencionó con sentido del humor frente a la cámara de su teléfono móvil.

Montes lanzó un mensaje directo para frenar los cuestionamientos sobre su vida personal durante el viaje. "No me estén ching*ndo la madre porque hoy pelea mi novio Ryan García", expresó la mexicana en el clip que acumuló miles de reproducciones en pocas horas dentro de la red.

Gala Montes sorprendió con su nuevo corte de cabello. Foto de IG: Gala Montes

La declaración despertó revuelo inmediato entre sus fanáticos, quienes comentaron sobre la cercanía entre ambas figuras públicas. Aunque la actriz utilizó la palabra "novio" en tono sarcástico, la frase detonó una oleada masiva de reacciones en plataformas como TikTok y X.

Montes aprovechó su estancia en la urbe estadunidense para presumir diferentes ángulos de su imagen renovada. Portó atuendos llamativos que resaltaron el contraste de su corte capilar, alejándose por completo de la apariencia tradicional que mantuvo en sus proyectos televisivos anteriores.

Comparaciones con Britney Spears en plataformas digitales

Las imágenes de la artista provocaron debate masivo en las plataformas digitales. Decenas de internautas compararon la drástica decisión estética de Gala Montes con el célebre episodio vivido por la cantante estadounidense Britney Spears, cuando rasuró su cabellera por completo ante las cámaras de la prensa internacional.

A diferencia de la estrella pop internacional, la mexicana optó únicamente por despejar las zonas laterales de su cabeza. La audiencia mexicana externó opiniones divididas; mientras un sector aplaudió su audacia y estilo rebelde, otros manifestaron sorpresa por la velocidad de sus transformaciones tras dejar el encierro televisivo.

Usuarios de redes sociales compararon a Gala Montes con Britney Spears. Foto de X: @breakingitnews

La trayectoria reciente de Gala Montes registró semanas intensas de alta exposición mediática. Entró al proyecto televisivo con gran expectativa, protagonizó momentos tensos en la residencia, abandonó el formato de forma polémica y emprendió viaje hacia la Unión Americana sin dar declaraciones profundas sobre su situación contractual.

Su reaparición en redes sociales reafirmó su capacidad para acaparar la atención del público y dominar las tendencias informativas. Montes continúa acumulando comentarios de figuras del medio artístico nacional, manteniéndose firme como uno de los temas principales en los espacios de espectáculos en México.

La actriz prometió mantener informados a sus fanáticos sobre sus próximos pasos profesionales y personales. Su estancia en Las Vegas marca el inicio de una nueva etapa tras su abrupta separación de la pantalla chica mexicana.