¡Fans de Malcolm, atentos! Frankie Muniz viene a México y esto hará

Frankie Muniz, uno de los actores más recordados por su papel en la serie de televisión Malcolm in the Middle, volverá a México, una noticia que ya despertó el interés de sus seguidores.

En esta ocasión, el actor llegará a Puebla para formar parte de La Convención de Entretenimiento de Puebla (La ConPue), donde convivirá con sus fans durante dos días. Incluso, ya adelantó las fechas en las que estará presente.

Frankie Muniz anuncia que viene a México

A través de las redes sociales de La Convención, el actor compartió un video en el que expresó su emoción por llegar a Puebla y formar parte de las actividades programadas para este evento.

“Hola México soy Frankie Muniz también conocido como Malcolm. Y estoy super emocionado de anunciar que voy camino a Puebla, para la mismísima primera edición de La ConPue, ¿ok?”

¿Qué hará Frankie Muniz en La ConPue?

Frankie Muniz resaltó que se trata de un evento en el que estará como invitado durante dos días. Los asistentes tendrán la oportunidad de tomarse fotografías con él, conseguir un autógrafo y participar en otras actividades.

“Estaré en Centro Expositor el 28 y 29 de noviembre para fotos, autógrafos, un panel, meet & greet y lo mejor de todo la entrada general es totalmente gratuita”, platicó.

Usuarios reaccionan emocionados por la visita de Frankie Muniz

Como era de esperar, la noticia causó emoción entre los fans del actor y la publicación ya suma 22 mil reacciones y poco más de 100 comentarios.

Entre las reacciones destacan las de usuarios que expresaron su sorpresa por la participación de Frankie Muniz en La ConPue, además de quienes aseguraron que estarán presentes durante las fechas anunciadas.

Frankie Muniz en la promoción de la nueva temporada de Malcolm in the Middle. Foto: Cuartoscuro.com

¿Cómo registrarse para La ConPue?

Si quieres asistir a este evento, es importante tomar en cuenta que deberás realizar previamente un registro en línea para poder obtener el pase gratuito.

Aunque los organizadores señalaron que se trata de un evento con cupo limitado, por lo que se recomienda consultar las redes sociales de La ConPue para conocer todos los detalles sobre el registro, los precios de las actividades y las condiciones de la entrada general.

Así que si eres fan de Frankie Muniz y quieres conocerlo, esta puede ser una oportunidad para conseguir una fotografía o un autógrafo del actor. Recuerda realizar tu registro y revisar las actividades disponibles.