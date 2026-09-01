¿Sigue vivo? Joaquín Muñoz insiste en que Juan Gabriel no murió y dice dónde está

A una década de la muerte de Juan Gabriel, una de las teorías más polémicas alrededor del cantante continúa generando conversación. Joaquín Muñoz, quien fuera cercano al llamado “Divo de Juárez”, sostiene hasta hoy que el intérprete de “Amor eterno” no murió y que, en realidad, decidió desaparecer de la vida pública.

Exrepresentante de Juan Gabriel rompe el silencio sobre su muerte

El pasado 28 de agosto se cumplieron diez años del fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, quien murió en Santa Mónica, California, en 2016.

A una década de su muerte, las teorías sobre la supuesta desaparición de Juan Gabriel continúan generando polémica. FB Joaquin Muñoz Muñoz

Sin embargo, para Muñoz, aquella fecha no representa la muerte del cantante, sino el inicio de una supuesta nueva vida lejos de los reflectores.

En una reciente entrevista para una sección de espectáculos del programa Hoy, Joaquín Muñoz volvió a defender su versión y aseguró conocer el supuesto paradero actual del intérprete.

¿Dónde está Juan Gabriel?

De acuerdo con el exrepresentante, Juan Gabriel habría fingido su fallecimiento para protegerse de problemas personales y familiares. Muñoz incluso señaló que el cantante habría tomado esta decisión debido a conflictos relacionados con su entorno más cercano.

Lo hizo por salvar su vida, por los problemas que tenía en familia y por el pleito que tenía con Iván, que lo estaba explotando y no le daba ni para calzones”.

El excolaborador del cantante afirma que el Divo de Juárez se encuentra en una cabaña en Morelos. FB Joaquin Muñoz Muñoz

Su versión va todavía más lejos. Aseguró que Alberto se encontraría actualmente en una cabaña ubicada en el estado de Morelos y que, pese a algunos problemas de movilidad, se encontraría bien de salud.

Según su relato, el cantante tendría dificultades principalmente en las piernas y las rodillas, por lo que necesitaría utilizar una silla de ruedas y pasar parte del tiempo en cama.

Muñoz también afirmó que Juan Gabriel habría aprovechado estos años de supuesto aislamiento para continuar trabajando en la música. De manera sorprendente, aseguró que el artista habría compuesto alrededor de 130 canciones durante su permanencia en la mencionada cabaña.

La versión sobre la supuesta supervivencia de Juan Gabriel nunca ha sido respaldada con pruebas verificables. IG soyjuangabriel_

Incluso, de acuerdo con lo relatado durante la emisión, Muñoz habría informado que recientemente el cantante sufrió una caída y fue encontrado en el piso de su casa.

La teoría de Joaquín Muñoz no es nueva. Desde hace varios años sostiene que Juan Gabriel decidió desaparecer voluntariamente por una serie de problemas relacionados con cuestiones familiares, económicas, fiscales y patrimoniales.

¿Quién es Joaquín Muñoz?

Muñoz conoció a Alberto Aguilera Valadez durante la década de los ochenta y llegó a formar parte de su círculo cercano. Aunque su relación tuvo momentos de distanciamiento, ambos retomaron el contacto años después.

Muñoz asegura que el intérprete continúa componiendo canciones pese a permanecer fuera de la vida pública. FB Joaquin Muñoz Muñoz

Tras la muerte del cantante, Muñoz comenzó a realizar declaraciones en las que aseguraba que el fallecimiento había sido una especie de montaje y que, eventualmente, Juan Gabriel regresaría.

Incluso llegó a solicitar la intervención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para facilitar una eventual reaparición del artista. Sin embargo, sus afirmaciones nunca han estado acompañadas de documentos, fotografías actuales o alguna prueba independiente que permita verificar que Juan Gabriel continúa con vida.

Las teorías sobre la muerte de Juan Gabriel

Joaquín Muñoz tampoco ha sido la única personalidad que ha expresado dudas sobre la muerte del cantante. A lo largo de los años, otras figuras del entretenimiento han alimentado, con diferentes niveles de seriedad, la conversación.

Martha Figueroa y otras figuras del espectáculo también han hablado sobre las teorías que rodean la muerte de Juan Gabriel. FB Joaquin Muñoz Muñoz

Martha Figueroa incluso exploró las teorías alrededor del caso en la producción Divo o Muerto, mientras que personajes como Lucía Méndez, El JJ, Carlos Cuevas y Pepe Zavala también han realizado comentarios relacionados con la posibilidad de que el intérprete siguiera vivo.

En algunos casos, las declaraciones han sido presentadas como opiniones o anécdotas, pero ninguna ha aportado evidencia verificable que contradiga oficialmente el fallecimiento del artista.

Joaquín Muñoz sostiene que el cantante enfrenta problemas en las piernas y necesita utilizar una silla de ruedas. FB Joaquin Muñoz Muñoz

La historia ha llegado incluso a situaciones curiosas. En 2025, Adal Ramones provocó revuelo al asegurar que había hablado con Juan Gabriel después de su muerte, aunque posteriormente aclaró que se trataba de una broma.

Por ahora, las afirmaciones de Joaquín Muñoz permanecen en el terreno de la especulación y, una década después, no existe evidencia pública y verificable que demuestre que el legendario cantante esté vivo.