¡Regresa “La joya de la familia”! Esto se sabe de la secuela 20 años después

Si te gusta la película “La joya de la familia” y te quedaste con ganas de saber qué pasó con sus personajes, ¡prepárate! La historia tendrá una nueva entrega que reunirá nuevamente a parte de su elenco original, a dos décadas de su estreno.

Las llamadas legacy sequels, secuelas que retoman historias y personajes muchos años después, han ganado popularidad en los últimos años, permitiendo que los seguidores vuelvan a encontrarse con filmes que marcaron a una generación.

Y ahora es el turno de “La joya de la familia”, una comedia dramática que se convirtió en uno de los contenidos navideños favoritos de muchos espectadores.

¿De qué trata “La joya de la familia”?

La historia, escrita y dirigida por Thomas Bezucha, sigue a Meredith Morton (Sarah Jessica Parker), una mujer rígida y perfeccionista que llega durante las vacaciones de Navidad para conocer a la familia de su prometido, Everett Stone (Dermot Mulroney).

Lo que parecía ser una sencilla reunión familiar termina convirtiéndose en una situación mucho más complicada, pues la llegada de Meredith provoca tensiones, especialmente con Sybil Stone (Diane Keaton), la madre de Everett, y su hermana Amy (Rachel McAdams).

Ante la incomodidad que vive durante la reunión, Meredith busca apoyo en Julie (Claire Danes), su hermana menor. Sin embargo, la convivencia termina dando un giro inesperado cuando Everett y Julie comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro.

Así, lo que parecía una celebración familiar tranquila termina convirtiéndose en una historia llena de conflictos, romances y situaciones que ponen a prueba a los integrantes de la familia Stone.

Anuncian “La joya de la familia 2” con parte del elenco original

La sorpresa llegó cuando Searchlight Pictures anunció que la historia tendrá una secuela y que parte del elenco original regresará para esta nueva entrega.

Entre los actores que forman parte del reparto anunciado se encuentran:

Claire Danes - Julie Morton

Claire Danes - Julie Morton Rachel McAdams - Amy

Dermot Mulroney - Everett Stone

Everett Stone Craig T. Nelson - Kelly Stone

Sarah Jessica Parker - Meredith Morton

Meredith Morton Luke Wilson - Ben Stone

Tyrone Giordano - Thad Stone

Paul Schneider - Brad Stevenson

Brian J. White - Patrick Thomas

Elizabeth Reaser

El regreso del elenco ha despertado especial interés entre los seguidores, quienes ahora esperan conocer qué ocurrió con los personajes de la familia Stone después de todos estos años.

Fans esperan con emoción la secuela de “La joya de la familia”

Aunque por ahora no se ha anunciado una fecha de estreno, la noticia rápidamente provocó reacciones entre los fans de la película.

En las primeras horas después del anuncio, la publicación de Searchlight Pictures reunió miles de reacciones y comentarios de espectadores que recordaron la cinta como una de sus películas favoritas para la temporada navideña.

Entre las reacciones también surgieron mensajes de sorpresa por el regreso de la historia y comentarios sobre lo especial que sería volver a ver a estos personajes en pantalla.

Incluso algunos seguidores ya se preguntan cuándo llegará la película y qué habrá ocurrido con la familia Stone durante estas dos décadas.

Escena de película: "La joya de la familia". Foto: IMDb / Zade Rosenthal

Sin duda, todavía habrá que esperar para conocer más detalles de la secuela, pero el regreso de “La joya de la familia” ya se perfila como una de esas legacy sequels que podrían despertar la nostalgia de quienes disfrutaron la película original.